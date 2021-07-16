在家想來杯咖啡？咖啡機購買考量一次看

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近三個月內「咖啡機」話題的網路聲量表現，帶您了解五項咖啡機購買熱門考量，以及網友熱議的五款人氣咖啡機種。

現代人習慣在每天早晨來杯咖啡開啟美好的一天，而現在又正值疫情期間，無論是居家上班或是居家上課都不便外出購買咖啡，因此不少人選擇直接在家添購咖啡機，隨時都可以享受居家咖啡館的快樂，但市售咖啡機百百種，如何選到適合自己的咖啡機也是一大學問！

咖啡機價格落差大引熱議 高質感外型成重要考量

咖啡機5大選購面向聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

市面上咖啡機千奇百種，價錢從千元有找至數十萬元都有，不少消費者初次購入咖啡機，希望買到自己心目中CP值最高的機型，有網友表示「每天2杯小七咖啡，還不如把錢省下來買一台好一點的咖啡機」，底下也有不少網友附和，認為咖啡機在使用上比較不會產生折舊的問題，因此多數網友表示可直接考慮購入價格稍高，但品質有保障的咖啡機，咖啡機的「價格」話題因而備受討論與關注，成為聲量第一。

此外，由於咖啡機一用就是數年，因此「外型」是否賞心悅目，也就成了網友選購咖啡機的另一項重要考量。不少網友在討論區請益「求好看的家用咖啡機推薦」等問題，除了自用考量以外，也有民眾表示「好看的咖啡機送禮超氣派！」，看得出不論是居家自用或是送禮考量，咖啡機外型都十分被重視。

目前市面上的咖啡機大多具備磨豆功能，主要為因應現代人生活忙碌，撥不出時間自行磨豆，儘管功能方便，但仍然許多老饕表示「手磨咖啡喝起來還是比較香」、「磨豆是泡咖啡最大的樂趣」，認為咖啡機的磨豆功能還是不能完全取代手磨咖啡，因此網路上不乏有網友對於「咖啡機是否該具備磨豆功能」進行熱烈討論，部分網友認為咖啡機的自動磨豆功能迅速方便，是忙碌上班族必備功能；但也有網友表示咖啡機的自動磨豆仍然比不上人工研磨的好滋味，因此認為透過購買無附加磨豆功能的咖啡機，才能享受手磨咖啡豆的樂趣。

「膠囊咖啡機」顏值高又方便，討論聲量最盛

人氣5大咖啡機機款聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

近幾年快速竄紅的膠囊咖啡機以「高顏值」、「方便快速」、「口味眾多」等特色搶佔市場，除此之外，膠囊咖啡機因不需使用者計算咖啡豆用量、水量、水溫等，僅需放入一顆小小的膠囊，就可以迅速享受濃醇的咖啡，讓網友大讚膠囊咖啡機「能夠隨心所欲變換口味超方便」、「膠囊咖啡機小小台超可愛」。

而經典不敗的「義式咖啡機」、「美式咖啡機」依舊是網友熱議的咖啡機種，如果你是愛好拿鐵的消費者，透過義式咖啡機萃取出的濃縮咖啡加上冰涼的牛奶以及冰塊，絕對是你夏日炎炎消暑又提神的好選擇，討論區也有許多網友表示「買對義式咖啡機，做出來的拿鐵就跟外面賣的一樣啊」；而習慣用「大冰美」、「大熱美」開啟一天的上班族則可考慮美式咖啡機（也就是所謂的滴漏式咖啡機），美式咖啡機雖不像義式咖啡機可萃取出濃度高的咖啡，但入手價格較低且操作簡單，因此受到許多新手歡迎，不少網友會選擇以美式咖啡機作為入門機款。

近幾年老饕愛用的「手沖咖啡機」也擠進網友的熱議名單，「手沖咖啡機」因為可透過參數設定注水量、水溫等，讓使用者決定自己最完美的咖啡沖泡比例，並客製出心目中的好滋味，而獲得網友討論。同時，手沖咖啡機附加的旋轉「仿手沖」功能，讓許多使用過的網友都表示「機台看似簡單，但沖出來的咖啡不簡單啊」，更有網友因為看過手沖咖啡機的運作方式，表示「心癢癢，好想帶一台回家試試」。

如果你也愛喝咖啡，防疫在家又不知道該如何消磨時間，不妨依照自己的需求購入一台咖啡機，不僅省錢又好玩，試著在家沖泡出自己喜歡的咖啡，順道和家人一起來場居家下午茶吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》