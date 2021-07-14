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德誼數位登錄抽「買1送1」STUDIO A買iPhone 12最高回饋3千元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
即日起至7月31日，至德誼數位指定活動網頁登錄資料，即可領取購物金100元，享單筆消費滿500元折抵100元優惠。圖／德誼數位提供
即日起至7月31日，至德誼數位指定活動網頁登錄資料，即可領取購物金100元，享單筆消費滿500元折抵100元優惠。圖／德誼數位提供

不管是防疫在家超想購物，還是為了開學開工預先做好準備，在這個全民防疫時期，德誼數位貼心推出微解封「小確幸」及「大驚喜」雙重優惠回饋果粉，即日起至7月31日，至指定活動網頁（https://pse.is/3k7rkv）登錄資料，即可線上領取「小確幸購物金100元」，限量1,000份，8月15日前全台德誼數位門市即可享單筆消費滿500元折抵100元優惠。消費線上登錄發票還有機會抽中「買1送1」大驚喜，幸運中獎者可享原登錄發票商品再送1個，德誼數位寵壞果粉無極限。

最近熱賣的家用快篩試劑，德誼數位門市也推出優惠加價購，在指定門市購買iPhone、MacBook全系列，即可優惠加購「安心防護快篩」組合，買iPhone全系列，加購DE Care行動裝置保險（2年期）及福爾威創快篩劑5入，即可免費獲得SEKC 20W充電器；買MacBook全系列，加購AppleCare服務專案及福爾威創快篩劑5入，即可免費獲得友誠電腦螢幕保護貼，最高現省3,080元，享安心雙重保障。

而抓緊近期健康議題，即日起至7月31日前，來德誼數位搭配指定結帳方式，Apple Watch系列滿萬折300元。即日起至7月31日在德誼數位購買iPad Air，另可享現折500元或贈送指定配件購物金1,000元優惠2選1，舊換新還可以鑑價折抵。買指定款iPhone 12系列，最高贈指定配件購物金2,000元或加購DE Care行動裝置保險，即可享1元加購 MagSafe組合，iPhone 8全系列舊換新鑑定價加碼再折500元。為避免群聚，還可加入鄰近門市LINE@官方帳號，事先線上詢問最新優惠及活動相關訊息，減少在門市等待及停留的時間，購物更安心。

另外，STUDIO A也推出舊換新選購iPhone 12 64GB全系列/128GB Red機型，即贈1,000元購物金的優惠，其中iPhone 12 64GB全系列再加碼享2,000元品牌購物金、VAP C to Lightning連接線120mm+螢幕保護貼、VAP無線傳輸充電盤、FORA福爾威創快篩試劑好禮4選1，等於最高擁有3,000元回饋。

德誼數位購物享安心雙重保障，在指定門市購買iPhone、ＭacBook全系列，可享優惠加價購「安心防護快篩」組合，最高現省3,080元再送周邊好物。圖／德誼數位提供
德誼數位購物享安心雙重保障，在指定門市購買iPhone、ＭacBook全系列，可享優惠加價購「安心防護快篩」組合，最高現省3,080元再送周邊好物。圖／德誼數位提供

快篩 小確幸

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