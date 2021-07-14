遠傳friDay購物「夏拼樂購節」流行美妝館滿額抽電烤盤

微解封新制上路，部分場域條件式鬆綁，根據遠傳friDay購物觀察，自7月初外出服飾鞋包、返公用品等買氣回溫，2周內明顯成長40%，遠傳friDay購物即日起至8月1日推出「夏拼樂購節」，流行美妝館消費滿3,000元抽BRUNO多功能電烤盤，還可天天登記送可樂，採買外出防護用品、夏季必備涼感及防曬用品或是重返辦公室的服飾、用品都是好時機。

因應微解封措施，雖然戶外場所有條件開放，但防疫仍不可掉以輕心，遠傳friDay購物指出，除了口罩、面罩、隨身酒精等消毒用具之外，大容量包包可將所需用品一次帶齊，特別受到消費者青睞，2周內即熱銷成長50%，特別推薦「LONGCHAMP Le Pliage長把摺疊水餃包」下殺6折特價2,950元。

夏季必備的涼感冰鋒衣外套、涼感T-shirt上衣、涼感巾等商品在遠傳friDay購物單月熱銷成長40%，防曬乳、保濕噴霧也是外出不可或缺的保養聖品。遠傳friDay購物推薦「Kanebo佳麗寶ALLIE高效防曬水凝乳N 3+2優惠組」特價1,755元，「KISSDIAMOND頂級連帽遮面防曬涼感冰鋒衣外套」下殺799元。

上班族也預備重返辦公室，遠傳friDay購物站上包括鍵盤與螢幕清潔、上班服包等商品關鍵字單周熱搜暴增上萬筆，遠傳friDay購物推薦專業感與舒適度兼具的「GREEN PHOENIX入門款寬楦素面全真皮小坡跟上班鞋」66折特價1,961元，時尚雪紡夏季上衣500元就可入手。