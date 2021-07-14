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遠傳friDay購物「夏拼樂購節」流行美妝館滿額抽電烤盤

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
KERAIA克萊亞俏皮千鳥格紋涼感紗連帽上衣，遠傳friDay購物活動特價3,066元。圖／遠傳friDay購物提供
KERAIA克萊亞俏皮千鳥格紋涼感紗連帽上衣，遠傳friDay購物活動特價3,066元。圖／遠傳friDay購物提供

微解封新制上路，部分場域條件式鬆綁，根據遠傳friDay購物觀察，自7月初外出服飾鞋包、返公用品等買氣回溫，2周內明顯成長40%，遠傳friDay購物即日起至8月1日推出「夏拼樂購節」，流行美妝館消費滿3,000元抽BRUNO多功能電烤盤，還可天天登記送可樂，採買外出防護用品、夏季必備涼感及防曬用品或是重返辦公室的服飾、用品都是好時機。

因應微解封措施，雖然戶外場所有條件開放，但防疫仍不可掉以輕心，遠傳friDay購物指出，除了口罩、面罩、隨身酒精等消毒用具之外，大容量包包可將所需用品一次帶齊，特別受到消費者青睞，2周內即熱銷成長50%，特別推薦「LONGCHAMP Le Pliage長把摺疊水餃包」下殺6折特價2,950元。

夏季必備的涼感冰鋒衣外套、涼感T-shirt上衣、涼感巾等商品在遠傳friDay購物單月熱銷成長40%，防曬乳、保濕噴霧也是外出不可或缺的保養聖品。遠傳friDay購物推薦「Kanebo佳麗寶ALLIE高效防曬水凝乳N 3+2優惠組」特價1,755元，「KISSDIAMOND頂級連帽遮面防曬涼感冰鋒衣外套」下殺799元。

上班族也預備重返辦公室，遠傳friDay購物站上包括鍵盤與螢幕清潔、上班服包等商品關鍵字單周熱搜暴增上萬筆，遠傳friDay購物推薦專業感與舒適度兼具的「GREEN PHOENIX入門款寬楦素面全真皮小坡跟上班鞋」66折特價1,961元，時尚雪紡夏季上衣500元就可入手。

即日起至8月1日遠傳friDay購物推出「夏拼樂購節」，除了天天登記送可樂等優惠好康之外，居家美妝館更可天天領折價券，消費滿1,500元即可折150元，最高可享消費滿3,000元折300元；流行美妝館還可再享消費滿3,000元抽市值3,480元的BRUNO多功能電烤盤。

遠傳friDay購物即日起至8月1日推出「夏拼樂購節」，採買夏季必備涼感、防曬用品或重返辦公室的服飾都有優惠。圖／遠傳friDay購物提供
遠傳friDay購物即日起至8月1日推出「夏拼樂購節」，採買夏季必備涼感、防曬用品或重返辦公室的服飾都有優惠。圖／遠傳friDay購物提供
GREEN PHOENIX入門款寬楦素面全真皮小坡跟上班鞋，遠傳friDay購物活動特價1,961元。圖／遠傳friDay購物提供
GREEN PHOENIX入門款寬楦素面全真皮小坡跟上班鞋，遠傳friDay購物活動特價1,961元。圖／遠傳friDay購物提供
台灣製造75%酒精乾洗手量販補充罐1,000ml送隨身噴瓶100ml，遠傳friDay購物活動特價550元。圖／遠傳friDay購物提供
台灣製造75%酒精乾洗手量販補充罐1,000ml送隨身噴瓶100ml，遠傳friDay購物活動特價550元。圖／遠傳friDay購物提供
Kanebo佳麗寶ALLIE高效防曬水凝乳N 3+2優惠組，遠傳friDay購物活動特價1,755元。圖／遠傳friDay購物提供
Kanebo佳麗寶ALLIE高效防曬水凝乳N 3+2優惠組，遠傳friDay購物活動特價1,755元。圖／遠傳friDay購物提供
Avene雅漾舒護活泉水300ml（4入組），遠傳friDay購物活動特價899元。圖／遠傳friDay購物提供
Avene雅漾舒護活泉水300ml（4入組），遠傳friDay購物活動特價899元。圖／遠傳friDay購物提供
LONGCHAMP Le Pliage長把摺疊水餃包，遠傳friDay購物活動特價2,950元。圖／遠傳friDay購物提供
LONGCHAMP Le Pliage長把摺疊水餃包，遠傳friDay購物活動特價2,950元。圖／遠傳friDay購物提供
KIPLING條紋波紋斜背波士頓包（大），遠傳friDay購物活動特價3,280元。圖／遠傳friDay購物提供
KIPLING條紋波紋斜背波士頓包（大），遠傳friDay購物活動特價3,280元。圖／遠傳friDay購物提供
SUNFAMILY涼感抗UV淑女短披罩衫，遠傳friDay購物活動特價790元。圖／遠傳friDay購物提供
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防曬 微解封 遠傳

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