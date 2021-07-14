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美人魚應該也想穿！張柏芝、蔡依林搶秀同雙珍珠高跟鞋

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
蔡依林穿著JIMMY CHOO MAISEL不規則珍珠高跟鞋拍攝MV，巧妙呼應身上海洋主題的服裝。圖／JIMMY CHOO提供
蔡依林穿著JIMMY CHOO MAISEL不規則珍珠高跟鞋拍攝MV，巧妙呼應身上海洋主題的服裝。圖／JIMMY CHOO提供

高跟鞋之於女人，是能讓腿部更迷人、修飾身形的造型好夥伴，而精緻裝飾的高跟鞋，更是像是為雙足戴上飾品，可以增添華麗、性感等各種風情。JIMMY CHOO本季推出多款珍珠裝飾的高跟鞋，無論是在腳背或是腳踝上的珍珠，都能透過這樣講究的細節讓整體造型更優雅嫵媚。

香港女星張柏芝日前以一身前短後長的粉紅洋裝搭配JIMMY CHOO MAISEL不規則珍珠高跟鞋，展現浪漫女人味，大小不一的珍珠交錯於鞋面帶與腳踝帶，增添視覺變化也提升造型度，跟裙擺的波浪剪裁非常搭，感覺美人魚變成人類就會穿這樣的鞋。而流行天后蔡依林則是穿著同雙高跟鞋拍攝MV，巧妙呼應身上海洋主題的服裝，更在富麗堂皇的家具及擺設中展現珍珠溫潤又強悍的氣場。

同樣愛上JIMMY CHOO珍珠系列鞋款的，還有韓國人氣女團Red Velvet成員Yeri和台灣女星孟耿如，Yeri選穿全白細肩帶洋裝配SACORA珍珠涼鞋，布滿珍珠的魚口鞋型在鞋面正中央加上一顆大珍珠，讓人馬上聯想到山卓波提且利的《維納斯的誕生》，充滿夢幻詩意。而孟耿如之前在是穿婚紗時，則是用BAILY鞋款搭配深藍色的禮服，以瑪莉珍鞋代為設計概念，採用由大至小的珍珠排列，並以華麗的水晶托襯，優雅華麗。

張柏芝日前以一身前短後長的粉紅洋裝搭配JIMMY CHOO MAISEL不規則珍珠高跟鞋，展現浪漫女人味。圖／JIMMY CHOO提供
張柏芝日前以一身前短後長的粉紅洋裝搭配JIMMY CHOO MAISEL不規則珍珠高跟鞋，展現浪漫女人味。圖／JIMMY CHOO提供
BING珍珠穆勒鞋，40,800元。圖／JIMMY CHOO提供
BING珍珠穆勒鞋，40,800元。圖／JIMMY CHOO提供
JIMMY CHOO本季推出多款珍珠裝飾的高跟鞋，讓張柏芝、蔡依林等女星紛紛搶穿。圖／JIMMY CHOO提供
JIMMY CHOO本季推出多款珍珠裝飾的高跟鞋，讓張柏芝、蔡依林等女星紛紛搶穿。圖／JIMMY CHOO提供
張柏芝日前以一身前短後長的粉紅洋裝搭配JIMMY CHOO MAISEL不規則珍珠高跟鞋，展現浪漫女人味。圖／JIMMY CHOO提供
張柏芝日前以一身前短後長的粉紅洋裝搭配JIMMY CHOO MAISEL不規則珍珠高跟鞋，展現浪漫女人味。圖／JIMMY CHOO提供
BAILY珍珠高跟鞋，48,800元。圖／JIMMY CHOO提供
BAILY珍珠高跟鞋，48,800元。圖／JIMMY CHOO提供
BRESLIN珍珠鉚釘高跟鞋，35,800元。圖／JIMMY CHOO提供
BRESLIN珍珠鉚釘高跟鞋，35,800元。圖／JIMMY CHOO提供
SACORA珍珠涼鞋。圖／JIMMY CHOO提供
SACORA珍珠涼鞋。圖／JIMMY CHOO提供
人氣女團Red Velvet成員Yeri選穿全白細肩帶洋裝配SACORA珍珠涼鞋，布滿珍珠的魚口鞋型在鞋面正中央加上一顆大珍珠，讓人馬上聯想到山卓波提且利的《維納斯的誕生》。圖／JIMMY CHOO提供
人氣女團Red Velvet成員Yeri選穿全白細肩帶洋裝配SACORA珍珠涼鞋，布滿珍珠的魚口鞋型在鞋面正中央加上一顆大珍珠，讓人馬上聯想到山卓波提且利的《維納斯的誕生》。圖／JIMMY CHOO提供
BRESLIN珍珠鉚釘高跟鞋，35,800元。圖／JIMMY CHOO提供
BRESLIN珍珠鉚釘高跟鞋，35,800元。圖／JIMMY CHOO提供
人氣女團Red Velvet成員Yeri選穿全白細肩帶洋裝配SACORA珍珠涼鞋，布滿珍珠的魚口鞋型在鞋面正中央加上一顆大珍珠，讓人馬上聯想到山卓波提且利的《維納斯的誕生》。圖／JIMMY CHOO提供
人氣女團Red Velvet成員Yeri選穿全白細肩帶洋裝配SACORA珍珠涼鞋，布滿珍珠的魚口鞋型在鞋面正中央加上一顆大珍珠，讓人馬上聯想到山卓波提且利的《維納斯的誕生》。圖／JIMMY CHOO提供
MAISEL不規則珍珠高跟鞋，79,800元。圖／JIMMY CHOO提供
MAISEL不規則珍珠高跟鞋，79,800元。圖／JIMMY CHOO提供
孟耿如用BAILY鞋款搭配深藍色婚紗。圖／JIMMY CHOO提供
孟耿如用BAILY鞋款搭配深藍色婚紗。圖／JIMMY CHOO提供

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