美人魚應該也想穿！張柏芝、蔡依林搶秀同雙珍珠高跟鞋

高跟鞋之於女人，是能讓腿部更迷人、修飾身形的造型好夥伴，而精緻裝飾的高跟鞋，更是像是為雙足戴上飾品，可以增添華麗、性感等各種風情。JIMMY CHOO本季推出多款珍珠裝飾的高跟鞋，無論是在腳背或是腳踝上的珍珠，都能透過這樣講究的細節讓整體造型更優雅嫵媚。

香港女星張柏芝日前以一身前短後長的粉紅洋裝搭配JIMMY CHOO MAISEL不規則珍珠高跟鞋，展現浪漫女人味，大小不一的珍珠交錯於鞋面帶與腳踝帶，增添視覺變化也提升造型度，跟裙擺的波浪剪裁非常搭，感覺美人魚變成人類就會穿這樣的鞋。而流行天后蔡依林則是穿著同雙高跟鞋拍攝MV，巧妙呼應身上海洋主題的服裝，更在富麗堂皇的家具及擺設中展現珍珠溫潤又強悍的氣場。