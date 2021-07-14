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美人魚應該也想穿！張柏芝、蔡依林搶秀同雙珍珠高跟鞋
高跟鞋之於女人，是能讓腿部更迷人、修飾身形的造型好夥伴，而精緻裝飾的高跟鞋，更是像是為雙足戴上飾品，可以增添華麗、性感等各種風情。JIMMY CHOO本季推出多款珍珠裝飾的高跟鞋，無論是在腳背或是腳踝上的珍珠，都能透過這樣講究的細節讓整體造型更優雅嫵媚。
香港女星張柏芝日前以一身前短後長的粉紅洋裝搭配JIMMY CHOO MAISEL不規則珍珠高跟鞋，展現浪漫女人味，大小不一的珍珠交錯於鞋面帶與腳踝帶，增添視覺變化也提升造型度，跟裙擺的波浪剪裁非常搭，感覺美人魚變成人類就會穿這樣的鞋。而流行天后蔡依林則是穿著同雙高跟鞋拍攝MV，巧妙呼應身上海洋主題的服裝，更在富麗堂皇的家具及擺設中展現珍珠溫潤又強悍的氣場。
同樣愛上JIMMY CHOO珍珠系列鞋款的，還有韓國人氣女團Red Velvet成員Yeri和台灣女星孟耿如，Yeri選穿全白細肩帶洋裝配SACORA珍珠涼鞋，布滿珍珠的魚口鞋型在鞋面正中央加上一顆大珍珠，讓人馬上聯想到山卓波提且利的《維納斯的誕生》，充滿夢幻詩意。而孟耿如之前在是穿婚紗時，則是用BAILY鞋款搭配深藍色的禮服，以瑪莉珍鞋代為設計概念，採用由大至小的珍珠排列，並以華麗的水晶托襯，優雅華麗。
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