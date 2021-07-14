鯊魚標本藝術家Damien Hirst 為卡地亞基金會盛放櫻花

其實不只是為了卡地亞（CARTIER）而已。達米恩赫斯特（Damien Hirst）的母親非常喜愛櫻花，「她看到我忙著把動物泡在福馬林裡的時候說，世界上可怕的東西還不夠多嗎？你不能畫點花嗎？天啊。我一直到了55歲才終於讓媽媽如願。」赫斯特在接受外媒訪問時說道。

英國藝術家赫斯特在90年代崛起，以「自然歷史」（Natural History）一系列泡在福馬林中的動物標本成名，擠身身價最高的在世藝術家至今。2019年時，卡地亞當代藝術基金會館長Hervé Chandès看到他在IG分享的平面藝術油畫作品，便邀請他來卡地亞基金會策展。

這是赫斯特首度於法國博物館展出，原定去年6月舉辦的展覽延期至今，展出的30件畫作由兩人共同挑選，其中包括最受矚目的新作「櫻花盛放」系列。全系列其實共有107幅大尺寸油畫（全部收錄於展覽手冊中），涵蓋單幅作、雙聯畫、三聯畫、四聯畫，甚至還有一幅六聯畫，共耗時3年，於2020年11月完成。

赫斯特在接受澳洲媒體Insider Voice的訪問時解釋，櫻花讓人想到生死，同時將過去、現在、未來、我們所愛、所厭惡的一切都融會於此，「雖然再也沒有鯊魚屍體了，但我仍可感受到畫作對感官的衝擊，如此暴力又強烈。」他也坦承在過程中，曾因擔心觀眾的想法而猶豫不決，「我想會有人說，什麼？你，畫花？發生什麼事了？但疫情忽然來襲，我更加強烈感覺到我該這麼做。」赫斯特說，「櫻花盛放系列探討的是美麗與生死，手法極致，有些地方甚至近乎俗氣… 濃豔撩亂與脆弱凋零之中，代表我向極簡主義與機械式畫法的告別，我非常享受其中。」