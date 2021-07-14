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鯊魚標本藝術家Damien Hirst 為卡地亞基金會盛放櫻花

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
「Cherry Blossoms 櫻花盛放」於巴黎卡地亞當代藝術基金會展出至2022年1月2日止。圖／卡地亞提供
「Cherry Blossoms 櫻花盛放」於巴黎卡地亞當代藝術基金會展出至2022年1月2日止。圖／卡地亞提供

其實不只是為了卡地亞（CARTIER）而已。達米恩赫斯特（Damien Hirst）的母親非常喜愛櫻花，「她看到我忙著把動物泡在福馬林裡的時候說，世界上可怕的東西還不夠多嗎？你不能畫點花嗎？天啊。我一直到了55歲才終於讓媽媽如願。」赫斯特在接受外媒訪問時說道。

英國藝術家赫斯特在90年代崛起，以「自然歷史」（Natural History）一系列泡在福馬林中的動物標本成名，擠身身價最高的在世藝術家至今。2019年時，卡地亞當代藝術基金會館長Hervé Chandès看到他在IG分享的平面藝術油畫作品，便邀請他來卡地亞基金會策展。

這是赫斯特首度於法國博物館展出，原定去年6月舉辦的展覽延期至今，展出的30件畫作由兩人共同挑選，其中包括最受矚目的新作「櫻花盛放」系列。全系列其實共有107幅大尺寸油畫（全部收錄於展覽手冊中），涵蓋單幅作、雙聯畫、三聯畫、四聯畫，甚至還有一幅六聯畫，共耗時3年，於2020年11月完成。

赫斯特在接受澳洲媒體Insider Voice的訪問時解釋，櫻花讓人想到生死，同時將過去、現在、未來、我們所愛、所厭惡的一切都融會於此，「雖然再也沒有鯊魚屍體了，但我仍可感受到畫作對感官的衝擊，如此暴力又強烈。」他也坦承在過程中，曾因擔心觀眾的想法而猶豫不決，「我想會有人說，什麼？你，畫花？發生什麼事了？但疫情忽然來襲，我更加強烈感覺到我該這麼做。」赫斯特說，「櫻花盛放系列探討的是美麗與生死，手法極致，有些地方甚至近乎俗氣… 濃豔撩亂與脆弱凋零之中，代表我向極簡主義與機械式畫法的告別，我非常享受其中。」

展覽自即日起至2022年1月2日止，而配合本次展覽，特別與達米恩·赫斯特合作拍攝的2部短片也都可在展覽期間於線上觀賞。其中一部中等片長的影片耗時數月拍攝，讓觀眾一窺藝術家位於倫敦泰晤士河畔的工作室；另一部影片則以360度全景拍攝，並由藝術家本人導覽，帶觀眾探索他的另一間工作室。

達米恩赫斯特二聯屏「Spiritual Day Blossom」。圖／卡地亞提供
達米恩赫斯特二聯屏「Spiritual Day Blossom」。圖／卡地亞提供
達米恩赫斯特2018年的二聯屏「Renewal Blossom」於巴黎卡地亞當代藝術基金會展出現場。圖／卡地亞提供
達米恩赫斯特2018年的二聯屏「Renewal Blossom」於巴黎卡地亞當代藝術基金會展出現場。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會宣布展出藝術家達米恩赫斯特最新大作「Cherry Blossoms 櫻花盛放」直式海報。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會宣布展出藝術家達米恩赫斯特最新大作「Cherry Blossoms 櫻花盛放」直式海報。圖／卡地亞提供
「Cherry Blossoms 櫻花盛放」在工作室的全景。圖／卡地亞提供
「Cherry Blossoms 櫻花盛放」在工作室的全景。圖／卡地亞提供
「Cherry Blossoms 櫻花盛放」畫作細節。圖／卡地亞提供
「Cherry Blossoms 櫻花盛放」畫作細節。圖／卡地亞提供
「Cherry Blossoms 櫻花盛放」於巴黎卡地亞當代藝術基金會展出至2022年1月2日止。圖／卡地亞提供
「Cherry Blossoms 櫻花盛放」於巴黎卡地亞當代藝術基金會展出至2022年1月2日止。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會宣布展出藝術家達米恩赫斯特最新大作「Cherry Blossoms 櫻花盛放」橫式海報。圖／卡地亞提供
卡地亞當代藝術基金會宣布展出藝術家達米恩赫斯特最新大作「Cherry Blossoms 櫻花盛放」橫式海報。圖／卡地亞提供
Damien Hirst在工作室。圖／卡地亞提供
Damien Hirst在工作室。圖／卡地亞提供
藝術家Damien Hirst。圖／卡地亞提供
藝術家Damien Hirst。圖／卡地亞提供

藝術家 櫻花

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