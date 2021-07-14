全聯推「北港媽祖慈悲普渡箱」 中元檔期吹懷舊零食風
防疫時期避免群聚，提早準備普渡箱誠意同樣滿滿。全聯福利中心首度與北港朝天宮合作推出「代客普渡」專案，自7月16日至8月15日期間，消費者可於全台門市櫃台預購「北港媽祖慈悲普渡箱」，每箱預購安心價只要1,500元，全台限量共2,000箱。預購金額包含添200元香油錢外，還內含16項食品以及普旗、疏文及朝天宮福袋1份，而且憑福袋底部序號更有機會抽到純黃金媽祖（市值約88,000元），不論商品價值還是方案內容都CP值超高。
「北港媽祖慈悲普渡箱」的供品將於指定祭拜日統一運送至北港朝天宮中元普渡法會現場陳列祭拜，廟方會代為填寫祭祀疏文並準備金銀紙料焚化，普渡完後民眾可選擇由廟方代為捐贈或寄回普渡箱供品，全程零接觸不僅安心又方便。
另外，自7月23日起，消費者也可於全台限定門市現場購買現貨，每箱直購價只要999元，全台限量共3,600箱，普渡箱內含16項食品外，同樣含有普旗、疏文及朝天宮福袋1份，而且同樣可憑福袋底部序號有機會抽到純黃金媽祖（市值約88,000元）。7月30日起，全聯上千家門市再獨家開賣「盛香珍大甲鎮瀾宮聯名組合箱」，每箱售價169元，全台限量15,000箱，消費者於7月30日至8月26日購買還可登錄抽獎，有機會獲得由鎮瀾宮過火加持的大甲媽純銀墜子（共5名）。
迎接中元普渡大檔，全聯今年也大走懷舊風，自7月16日起推出多款30年歷史商品大集合，並祭出指定商品全聯價7.5折起；其中最受矚目的就是復刻經典包裝的乖乖與孔雀香酥脆，如民國69年推出的奶油椰子口味乖乖包裝，當時口味包裝為黃色，與目前的設計不同，瞬間喚起消費者的懷舊情懷，勾起小時候回憶。自7月16日至7月29日期間，每包售價20元，2包特價36元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言