全聯推「北港媽祖慈悲普渡箱」 中元檔期吹懷舊零食風

防疫時期避免群聚，提早準備普渡箱誠意同樣滿滿。全聯福利中心首度與北港朝天宮合作推出「代客普渡」專案，自7月16日至8月15日期間，消費者可於全台門市櫃台預購「北港媽祖慈悲普渡箱」，每箱預購安心價只要1,500元，全台限量共2,000箱。預購金額包含添200元香油錢外，還內含16項食品以及普旗、疏文及朝天宮福袋1份，而且憑福袋底部序號更有機會抽到純黃金媽祖（市值約88,000元），不論商品價值還是方案內容都CP值超高。

「北港媽祖慈悲普渡箱」的供品將於指定祭拜日統一運送至北港朝天宮中元普渡法會現場陳列祭拜，廟方會代為填寫祭祀疏文並準備金銀紙料焚化，普渡完後民眾可選擇由廟方代為捐贈或寄回普渡箱供品，全程零接觸不僅安心又方便。

另外，自7月23日起，消費者也可於全台限定門市現場購買現貨，每箱直購價只要999元，全台限量共3,600箱，普渡箱內含16項食品外，同樣含有普旗、疏文及朝天宮福袋1份，而且同樣可憑福袋底部序號有機會抽到純黃金媽祖（市值約88,000元）。7月30日起，全聯上千家門市再獨家開賣「盛香珍大甲鎮瀾宮聯名組合箱」，每箱售價169元，全台限量15,000箱，消費者於7月30日至8月26日購買還可登錄抽獎，有機會獲得由鎮瀾宮過火加持的大甲媽純銀墜子（共5名）。