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Lisa長直髮、Zendaya綁馬尾 微性感秀同款寶格麗項鍊
金屬鍊條無疑是近年來最受歡迎的珠寶單品，設計中性、搭配性高的鍊結，可長可短，還能融入其他不同設計的吊墜，更是成為許多音樂明星混搭配戴的首選。源自義大利羅馬的珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）去年推出融合鉚釘的B.zero1 Rock系列，如今迎來全新的6件單品，由品牌代言人Zendaya和Lisa配戴的B.zero1 Rock Chain項鍊，就是寶格麗最新的明星商品！
B.zero1 Rock Chain項鍊的金屬鍊條，延伸自B.zero1系列戒指經典的環狀設計，並融合建築大師柯比意（e Corbusier）將人體部位作為測量研究的創新觀念，將B.zero1轉換成為獨特的測量單位，讓每個鍊節的比例都忠於戒指。項鍊以白 K 金鑄造，鑲滿了總重約7.20克拉的密鑲鑽石，除了體現創新大膽的建築美學，也是全新系列中最為貴重的作品。項鍊除了鍊墜可拆卸取下成為單獨頸鍊的設計，更額外附上一條 白 K 金細項鍊，共有3種配戴方式。
誕生於1999年的B.zero1系列珠寶，事寶格麗以發源地羅馬著名地標羅馬競技場為靈感的創作，將羅馬競技場渾圓而堅毅的建物線條與形象，融合工業風的圓柱形煤氣管（tubogas）的概念，設計大膽別出心裁，風靡全球至今。除了廣告明星配戴款，全新面世的新作還包括鍊墜的邊緣帶有前衛的黑色陶瓷的B.zero1 Rock Chain玫瑰金項鍊、邊緣則鑲飾鑽石的黃K金款B.zero1 Rock Chain項鍊、與項鍊同樣裝飾黑色陶瓷的玫瑰金手環和玫瑰金單圈戒指，以及鑲鑽的黃K金單圈戒指。
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