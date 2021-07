ROLEX重現初代「創藝資助」師生創意對談 薪火相傳

有別於今日多元的教育方式,傳統的「師徒制」透過短距離、高頻率的相處,帶來從生活、行為上的身體力行與淺移默化。勞力士(ROLEX)早從2002年起推行了「創藝資助計畫(Mentor and Protégé Arts Initiative)」,近日品牌邀請最初參與計畫的兩位舞蹈家William Forsythe與桑吉加展開對談,除了爬梳精彩回憶,勞力士再帶來最新於香港舉辦、William Forsythe的「無處又遍處(Nowhere and Everywhere at Same Time No.2)」藝文展覽。

曾為藝文評論家評論為「現代舞國王」的William Forsythe,在美國出生、並在1984以降的20年間出任法蘭克福芭蕾舞團總監,擅長將裝置、錄影與數位科技結合編舞,創造出複合、沈浸式的新一代舞蹈藝術。2002至2003年間,William Forsythe並參與首屆創藝推薦資助計劃,指導了當時為門生的中國編舞家桑吉加。

兩人在月初7月5日的一場網路連線對談中再度熱情相會,William Forsythe讚許桑吉加當時雖因語言隔閡帶來敏銳的觀察力,而桑吉加也回以知恩圖報的熱切情感,並感謝在與William Forsythe相處的時光,學會將音樂、裝置、程式語言等不同元素融入舞蹈;他透過打破節奏、提升觀眾的期待值,帶來創作者與觀眾的交流,這也正是現場藝術的魅力;而William Forsythe則熱切且歡欣回應,讚許桑吉加的高度學習成果。

勞力士的「創藝資助計畫(Mentor and Protégé Arts Initiative)」最早始於2002年,媒合相同領域的大師與新銳門生,透過前者對後者的指導,期冀發揮知識、藝術與文化的薪火相傳;而除了月初時邀請William Forsythe與桑吉加的回首重聚,勞力士同時也贊助William Forsythe在香港西九文化區舉辦的「無處又遍處(Nowhere and Everywhere at Same Time No.2)」的亞洲首展,帶來獨獻亞洲的新一波文化花火。

這項展覽在空間中佈滿了大型搖盪的巧妙裝置,參與、參觀者唯一的限制,便是在不為擺錘碰觸到的情況下移動,此時參與者在無形中變成了舞者,或快或慢地移動,展開一場參與也參觀的獨特體驗。同場並將播放三齣William Forsythe的舞蹈影像,介紹這位當代的芭蕾大師如何以身體探索舞蹈,紀錄種種肉身、時間與空間的無限可能。