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ROLEX重現初代「創藝資助」師生創意對談 薪火相傳

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
在包含1997、2011、2016的三場錄影裝置中，重新讓人欣賞也理解William Forsythe的舞蹈生涯與思路變化。圖 / 勞力士提供。
在包含1997、2011、2016的三場錄影裝置中，重新讓人欣賞也理解William Forsythe的舞蹈生涯與思路變化。圖 / 勞力士提供。

有別於今日多元的教育方式，傳統的「師徒制」透過短距離、高頻率的相處，帶來從生活、行為上的身體力行與淺移默化。勞力士（ROLEX）早從2002年起推行了「創藝資助計畫（Mentor and Protégé Arts Initiative）」，近日品牌邀請最初參與計畫的兩位舞蹈家William Forsythe與桑吉加展開對談，除了爬梳精彩回憶，勞力士再帶來最新於香港舉辦、William Forsythe的「無處又遍處（Nowhere and Everywhere at Same Time No.2）」藝文展覽。

曾為藝文評論家評論為「現代舞國王」的William Forsythe，在美國出生、並在1984以降的20年間出任法蘭克福芭蕾舞團總監，擅長將裝置、錄影與數位科技結合編舞，創造出複合、沈浸式的新一代舞蹈藝術。2002至2003年間，William Forsythe並參與首屆創藝推薦資助計劃，指導了當時為門生的中國編舞家桑吉加。

兩人在月初7月5日的一場網路連線對談中再度熱情相會，William Forsythe讚許桑吉加當時雖因語言隔閡帶來敏銳的觀察力，而桑吉加也回以知恩圖報的熱切情感，並感謝在與William Forsythe相處的時光，學會將音樂、裝置、程式語言等不同元素融入舞蹈；他透過打破節奏、提升觀眾的期待值，帶來創作者與觀眾的交流，這也正是現場藝術的魅力；而William Forsythe則熱切且歡欣回應，讚許桑吉加的高度學習成果。

勞力士的「創藝資助計畫（Mentor and Protégé Arts Initiative）」最早始於2002年，媒合相同領域的大師與新銳門生，透過前者對後者的指導，期冀發揮知識、藝術與文化的薪火相傳；而除了月初時邀請William Forsythe與桑吉加的回首重聚，勞力士同時也贊助William Forsythe在香港西九文化區舉辦的「無處又遍處（Nowhere and Everywhere at Same Time No.2）」的亞洲首展，帶來獨獻亞洲的新一波文化花火。

這項展覽在空間中佈滿了大型搖盪的巧妙裝置，參與、參觀者唯一的限制，便是在不為擺錘碰觸到的情況下移動，此時參與者在無形中變成了舞者，或快或慢地移動，展開一場參與也參觀的獨特體驗。同場並將播放三齣William Forsythe的舞蹈影像，介紹這位當代的芭蕾大師如何以身體探索舞蹈，紀錄種種肉身、時間與空間的無限可能。

展覽已從7月4日開始、直至19日（周一）為止，每節時段開放為1.5小時，更多詳情，則可登入西九文化區westHKowloon網站查詢。

勞力士贊助的William Forsythe「無處又遍處（Nowhere and Everywhere at Same Time No.2）」藝文展覽，是亞洲首展。圖 / 勞力士提供。
勞力士贊助的William Forsythe「無處又遍處（Nowhere and Everywhere at Same Time No.2）」藝文展覽，是亞洲首展。圖 / 勞力士提供。
舞蹈錄影「Lectures from Improvisation」，是本次展出的三件錄影作品之一。圖 / 勞力士提供。
舞蹈錄影「Lectures from Improvisation」，是本次展出的三件錄影作品之一。圖 / 勞力士提供。
2002年參與勞力士首屆創藝資助計劃舞蹈專案的導師William Forsythe（右）與門生桑吉加，20年後再聚首、言談間盡顯真情流露。圖 / 勞力士提供。
2002年參與勞力士首屆創藝資助計劃舞蹈專案的導師William Forsythe（右）與門生桑吉加，20年後再聚首、言談間盡顯真情流露。圖 / 勞力士提供。
「無處又遍處No.2」參觀者唯一的限制，是在不為擺錘碰觸到的情況下移動，此時參與者無形中成為了舞者，展開一場參與也參觀的獨特體驗。圖 / 勞力士提供。
「無處又遍處No.2」參觀者唯一的限制，是在不為擺錘碰觸到的情況下移動，此時參與者無形中成為了舞者，展開一場參與也參觀的獨特體驗。圖 / 勞力士提供。
受創藝資助計劃影響，桑吉加現今也積極投入對新生代舞蹈家的啟迪與指導。圖 / 勞力士提供。
受創藝資助計劃影響，桑吉加現今也積極投入對新生代舞蹈家的啟迪與指導。圖 / 勞力士提供。
William Forsythe擅長將裝置、錄影與數位科技結合編舞，創造出複合、沈浸式的新一代舞蹈藝術。圖 / 勞力士提供。
William Forsythe擅長將裝置、錄影與數位科技結合編舞，創造出複合、沈浸式的新一代舞蹈藝術。圖 / 勞力士提供。
曾為藝文評論家評為「現代舞國王」的William Forsythe，在美國出生、並在1984以降的20年間出任法蘭克福芭蕾舞團總監。圖 / 勞力士提供。
曾為藝文評論家評為「現代舞國王」的William Forsythe，在美國出生、並在1984以降的20年間出任法蘭克福芭蕾舞團總監。圖 / 勞力士提供。
勞力士近日邀請最初參與「創藝資助計畫」的舞蹈家William Forsythe與桑吉加展開創意對談，爬梳往昔精彩回憶。圖 / 勞力士提供。
勞力士近日邀請最初參與「創藝資助計畫」的舞蹈家William Forsythe與桑吉加展開創意對談，爬梳往昔精彩回憶。圖 / 勞力士提供。

勞力士 香港

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