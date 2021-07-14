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又要賣到斷貨了？Chloé再推新款度假風編織包

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Basket系列提籃分為長版單肩背帶款和可以側背、斜跨背的束口袋款，兩者的包身都是以防潑水處理的公平交易原色紙纖維手工製作而成。圖／Chloé提供
Basket系列提籃分為長版單肩背帶款和可以側背、斜跨背的束口袋款，兩者的包身都是以防潑水處理的公平交易原色紙纖維手工製作而成。圖／Chloé提供

今年初Chloé推出一款名為Woody的編織包，因為俏皮可愛的討喜外型、好入手的親切價格，瞬間成為洗版社群網站的熱賣款，更成為斷貨王，人氣可說是超級旺！延續這股渡假風， Chloé最近再度打造新的Basket系列提籃，以兩種尺寸和不同設計細節，滿足喜歡編織包款的消費者。

Basket系列提籃分為長版單肩背帶款和可以側背、斜跨背的束口袋款，兩者的包身都是以防潑水處理的公平交易原色紙纖維手工製作而成，所以每個提籃的大小形狀會略有不同，並各自附有該編織工匠簽名的皮革標籤，讓工匠與使用者間有更深刻的連結。此外，Basket系列外觀上的另一大特色，就是把皮革標籤縫製於提籃外側，彰顯肯亞傳統工藝與每位堅強獨立的偉大女性，並藉由打圈皮帶和陽剛針跡打造質樸雅致的外型，共推出柔和藍、耀眼橘和棕色款。

另外值得一提的是，Basket編織提籃與Woody編織包款一樣，都遵循符合道德規範以及對環境友善的製作過程。Chloé透過世界公平貿易組織，與名為《Mifuko》的社會企業進行合作，委託肯亞農村地區的婦女製作編織提籃。「Mifuko」是斯瓦希里語的「籃子」，《Mifuko》創立宗旨則是確保沒有人離開時籃子是空的，也就是每位辛勤工作者都能獲得合理報酬的意思。這項合作為當地婦女提供穩定收入與安全工作，因此Chloé Basket與Woody編織包款都被稱之為「歡喜編織的提籃，用心製作的良品」。

疫情期間，Chloé也特別推出遠端購物，只要致電Chloé專門店就可享有銷售顧問專屬服務，提供線上電子支付及寄送服務。

Basket國際公平貿易組織合作編織包（背面），27,600元。圖／Chloé提供
Basket國際公平貿易組織合作編織包（背面），27,600元。圖／Chloé提供
Basket系列提籃各自附有該編織工匠簽名的皮革標籤，讓工匠與使用者間有更深刻的連結，並把皮革標籤縫製於提籃外側，彰顯肯亞傳統工藝與每位堅強獨立的偉大女性。圖／Chloé提供
Basket系列提籃各自附有該編織工匠簽名的皮革標籤，讓工匠與使用者間有更深刻的連結，並把皮革標籤縫製於提籃外側，彰顯肯亞傳統工藝與每位堅強獨立的偉大女性。圖／Chloé提供
Basket閃耀橘國際公平貿易組織合作編織水桶包，25,100元。圖／Chloé提供
Basket閃耀橘國際公平貿易組織合作編織水桶包，25,100元。圖／Chloé提供
Basket柔合藍國際公平貿易組織合作編織水桶包，25,100元。圖／Chloé提供
Basket柔合藍國際公平貿易組織合作編織水桶包，25,100元。圖／Chloé提供
Basket國際公平貿易組織合作編織水桶包，25,100元。圖／Chloé提供
Basket國際公平貿易組織合作編織水桶包，25,100元。圖／Chloé提供
Basket柔和藍國際公平貿易組織合作編織包，27,600元。圖／Chloé提供
Basket柔和藍國際公平貿易組織合作編織包，27,600元。圖／Chloé提供
Chloé最近再度打造新的Basket系列提籃，以兩種尺寸和不同設計細節，滿足喜歡編織包款的消費者。圖／Chloé提供
Chloé最近再度打造新的Basket系列提籃，以兩種尺寸和不同設計細節，滿足喜歡編織包款的消費者。圖／Chloé提供
Chloé透過世界公平貿易組織，與名為《Mifuko》的社會企業進行合作，委託肯亞農村地區的婦女製作編織提籃。圖／Chloé提供
Chloé透過世界公平貿易組織，與名為《Mifuko》的社會企業進行合作，委託肯亞農村地區的婦女製作編織提籃。圖／Chloé提供
Basket編織提籃與Woody編織包款一樣，都遵循符合道德規範以及對環境友善的製作過程。圖／Chloé提供
Basket編織提籃與Woody編織包款一樣，都遵循符合道德規範以及對環境友善的製作過程。圖／Chloé提供
可以側背、斜跨背的束口袋款。圖／Chloé提供
可以側背、斜跨背的束口袋款。圖／Chloé提供
每個提籃的大小形狀會略有不同，並各自附有該編織工匠簽名的皮革標籤，讓工匠與使用者間有更深刻的連結。圖／Chloé提供
每個提籃的大小形狀會略有不同，並各自附有該編織工匠簽名的皮革標籤，讓工匠與使用者間有更深刻的連結。圖／Chloé提供
Basket國際公平貿易組織合作編織包，27,600元。圖／Chloé提供
Basket國際公平貿易組織合作編織包，27,600元。圖／Chloé提供
可以側背、斜跨背的束口袋款。圖／Chloé提供
可以側背、斜跨背的束口袋款。圖／Chloé提供
Chloé透過世界公平貿易組織，與名為《Mifuko》的社會企業進行合作，委託肯亞農村地區的婦女製作編織提籃。圖／Chloé提供
Chloé透過世界公平貿易組織，與名為《Mifuko》的社會企業進行合作，委託肯亞農村地區的婦女製作編織提籃。圖／Chloé提供

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