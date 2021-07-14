快訊

各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家看東奧！全家便利商店推飲料、冰品會員App集章

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
FamilyMart Collection仙草飲，售價30元。圖／全家便利商店提供
FamilyMart Collection仙草飲，售價30元。圖／全家便利商店提供

東京奧運開幕倒數一周，在家鎖定電視跟網路轉播一起為中華健兒加油，全家便利商店即日起至8月10日推出會員App指定飲料、冰品等集章活動，集滿指定章數除了可兌換指定商品外，還可兌換30、50元等購物金。

全家便利商店飲料集章活動購買指定商品任2件即可獲得一個章，集滿10個章可兌換全家便利商店50元購物金，獨家推薦全家自有品牌FamilyMart Collection的兩款新品，包括使用鮮採茶菁冷凍技術將最新鮮的茶葉於24小時內經過殺菁與初揉後，立即置入-18度C冷凍鎖住清新茶香的「FamilyMart Collection生茶」，售價29元；使用純天然仙草熬煮，無添加香料、人工色素、甜味劑的「FamilyMart Collection仙草飲」，售價30元。還有與團購夯品黑丸嫩仙草聯名開發的「黑丸仙草奶茶」，搭配光泉牛乳，味道清爽香醇不甜膩，售價35元；日本原裝進口的「希望之露蘋果汁」，由100%青森產蘋果汁製成，口感滑順甜美天然，售價69元。

全家便利商店冰品集章活動則推出購買全品項商品任2件即可獲得一個章，集滿5個章可兌換古娃娃聯名伯爵可可奶蓋雪糕或鐵觀音濃奶茶雪糕，集滿10個章可兌換哈根達斯－仲夏野莓迷你杯冰淇淋或哈根達斯－巧克力迷你杯冰淇淋。

黑丸仙草奶茶，售價35元。圖／全家便利商店提供
黑丸仙草奶茶，售價35元。圖／全家便利商店提供
希望之露蘋果汁，售價69元。圖／全家便利商店提供
希望之露蘋果汁，售價69元。圖／全家便利商店提供
FamilyMart Collection生茶，售價29元。圖／全家便利商店提供
FamilyMart Collection生茶，售價29元。圖／全家便利商店提供

便利商店 東京奧運 冰品

延伸閱讀

東奧開幕典禮 美國第一夫人將率團出席

訂便當竟收到冰品！外送員送錯餐點 一句話讓眾人傻眼

東奧選手不准外食 廚師苦思日本在地美味

限時3天！全家推「Let’s Café買一送一集章趣」活動

相關新聞

長榮空廚糕點獲世界肯定 再推安心美饌方便購菜色看這

長榮空廚獲獎連連。近期將中國傳統糕點「南棗核桃糕」推上國際舞台，該糕點經過主廚羅誌朗團隊超過上百次嘗試，奪得ITQI國際...

又要賣到斷貨了？Chloé再推新款度假風編織包

今年初Chloé推出一款名為Woody的編織包，因為俏皮可愛的討喜外型、好入手的親切價格，瞬間成為洗版社群網站的熱賣款，...

在家看東奧！全家便利商店推飲料、冰品會員App集章

東京奧運開幕倒數一周，在家鎖定電視跟網路轉播一起為中華健兒加油，全家便利商店即日起至8月10日推出會員App指定飲料、冰...

LISA秀辣腿JENNIE回歸清純 搶登封BLACKPINK沒在客氣

韓國女子天團BLACKPINK的4位成員可以說是當今最受時尚精品熱愛的寵兒，不但品牌爭著簽代言，時尚雜誌也搶著拍封面。今...

F1車手Lando Norris傳遭搶40,000英鎊名表原來是這牌？

F1一級方程式賽車手、McLaren車隊的Lando Norris驚傳上周在觀賞完2020歐洲國家杯足球賽後，被兩名男子...

萊爾富獨家開賣天竺鼠車車滾輪式印章、鬼滅之刃小汽車

迎接暑假好心情，萊爾富即日起於全台門市推出超商獨家的兩款限量「天竺鼠車車滾輪式印章」，每款各含4種圖案，原價230元、特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。