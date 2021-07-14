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在家看東奧！全家便利商店推飲料、冰品會員App集章
東京奧運開幕倒數一周，在家鎖定電視跟網路轉播一起為中華健兒加油，全家便利商店即日起至8月10日推出會員App指定飲料、冰品等集章活動，集滿指定章數除了可兌換指定商品外，還可兌換30、50元等購物金。
全家便利商店飲料集章活動購買指定商品任2件即可獲得一個章，集滿10個章可兌換全家便利商店50元購物金，獨家推薦全家自有品牌FamilyMart Collection的兩款新品，包括使用鮮採茶菁冷凍技術將最新鮮的茶葉於24小時內經過殺菁與初揉後，立即置入-18度C冷凍鎖住清新茶香的「FamilyMart Collection生茶」，售價29元；使用純天然仙草熬煮，無添加香料、人工色素、甜味劑的「FamilyMart Collection仙草飲」，售價30元。還有與團購夯品黑丸嫩仙草聯名開發的「黑丸仙草奶茶」，搭配光泉牛乳，味道清爽香醇不甜膩，售價35元；日本原裝進口的「希望之露蘋果汁」，由100%青森產蘋果汁製成，口感滑順甜美天然，售價69元。
全家便利商店冰品集章活動則推出購買全品項商品任2件即可獲得一個章，集滿5個章可兌換古娃娃聯名伯爵可可奶蓋雪糕或鐵觀音濃奶茶雪糕，集滿10個章可兌換哈根達斯－仲夏野莓迷你杯冰淇淋或哈根達斯－巧克力迷你杯冰淇淋。
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