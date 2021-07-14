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LISA秀辣腿JENNIE回歸清純 搶登封BLACKPINK沒在客氣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
CHANEL Coco Crush系列戒指備有不同寬窄與材質的款式可選。圖／香奈兒提供
CHANEL Coco Crush系列戒指備有不同寬窄與材質的款式可選。圖／香奈兒提供

韓國女子天團BLACKPINK的4位成員可以說是當今最受時尚精品熱愛的寵兒，不但品牌爭著簽代言，時尚雜誌也搶著拍封面。今日在IG上，南韓版ELLE雜誌與成員Jennie同時公布最新一期的封面，有「人間香奈兒」Jennie想當然以全身香奈兒，手上也戴滿了香奈兒最具辨識度的日常珠寶系列Coco Crush，裝飾菱格紋圖騰的戒指有寬、中、窄版等不同的設計，方便是日常混搭。而出道以來嘗試過各式各樣造型的Jennie，則是意外地以清純自然的原貌登上封面，賣的無疑是無敵的青春。

同樣在今日發出新一期風面的韓國時尚雜誌W Korea，本月則迎來要單飛的當紅團員Lisa。身為寶格麗代言人的她，在4個不同版本的封面，分別演繹了寶格麗3大系列的珠寶，包括邊緣裝飾logo字母的BVLGARI BVLGARI、以扇形圖騰為主要是覺得Divas’ Dream、最近紅翻天的主打款B.zero1系列。而這次整體造型走一個80年代復古迪斯可的未來感，搭配金屬光澤服裝和迪斯可風的燈光，讓齊劉海的Lisa彷彿長腿洋娃娃，不愧是「人間芭比」。

BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金陶瓷手環，約26萬元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金陶瓷手環，約26萬元。圖／寶格麗提供
CHANEL Coco Crush 18K黃金戒指窄版，42,000元。圖／香奈兒提供
CHANEL Coco Crush 18K黃金戒指窄版，42,000元。圖／香奈兒提供
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列玫瑰金黑陶瓷頸鍊，21萬5,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列玫瑰金黑陶瓷頸鍊，21萬5,000元。圖／寶格麗提供
Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea
Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea
Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea
Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea
Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea
Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷單圈戒指，64,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷單圈戒指，64,200元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金單圈鑽石戒指，20萬100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金單圈鑽石戒指，20萬100元。圖／寶格麗提供
Lisa和Jennie分別登上新一期韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea
Lisa和Jennie分別登上新一期韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea
BVLGARI B.zero1 Rock Chain黃K金鑲鑽項鍊，31萬3,600元。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1 Rock Chain黃K金鑲鑽項鍊，31萬3,600元。圖／寶格麗提供
CHANEL Coco Crush 18K BEIGE米色金戒指小型款，82,000元。圖／香奈兒提供
CHANEL Coco Crush 18K BEIGE米色金戒指小型款，82,000元。圖／香奈兒提供
CHANEL Coco Crush18K白金戒指小型款，84,000元。圖／香奈兒提供
CHANEL Coco Crush18K白金戒指小型款，84,000元。圖／香奈兒提供
CHANEL Coco Crush 18K黃金戒指大型款，11萬元。圖／香奈兒提供
CHANEL Coco Crush 18K黃金戒指大型款，11萬元。圖／香奈兒提供
Jennie配戴香奈兒珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @jennierubyjane
Jennie配戴香奈兒珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @jennierubyjane
Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea
Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea
CHANEL Coco Crush 18K白金戒指窄版，46,000元。圖／香奈兒提供
CHANEL Coco Crush 18K白金戒指窄版，46,000元。圖／香奈兒提供

香奈兒

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