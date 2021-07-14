LISA秀辣腿JENNIE回歸清純 搶登封BLACKPINK沒在客氣

韓國女子天團BLACKPINK的4位成員可以說是當今最受時尚精品熱愛的寵兒，不但品牌爭著簽代言，時尚雜誌也搶著拍封面。今日在IG上，南韓版ELLE雜誌與成員Jennie同時公布最新一期的封面，有「人間香奈兒」Jennie想當然以全身香奈兒，手上也戴滿了香奈兒最具辨識度的日常珠寶系列Coco Crush，裝飾菱格紋圖騰的戒指有寬、中、窄版等不同的設計，方便是日常混搭。而出道以來嘗試過各式各樣造型的Jennie，則是意外地以清純自然的原貌登上封面，賣的無疑是無敵的青春。

同樣在今日發出新一期風面的韓國時尚雜誌W Korea，本月則迎來要單飛的當紅團員Lisa。身為寶格麗代言人的她，在4個不同版本的封面，分別演繹了寶格麗3大系列的珠寶，包括邊緣裝飾logo字母的BVLGARI BVLGARI、以扇形圖騰為主要是覺得Divas’ Dream、最近紅翻天的主打款B.zero1系列。而這次整體造型走一個80年代復古迪斯可的未來感，搭配金屬光澤服裝和迪斯可風的燈光，讓齊劉海的Lisa彷彿長腿洋娃娃，不愧是「人間芭比」。 BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金陶瓷手環，約26萬元。圖／寶格麗提供 CHANEL Coco Crush 18K黃金戒指窄版，42,000元。圖／香奈兒提供 BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列玫瑰金黑陶瓷頸鍊，21萬5,000元。圖／寶格麗提供 Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷單圈戒指，64,200元。圖／寶格麗提供 BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金單圈鑽石戒指，20萬100元。圖／寶格麗提供 Lisa和Jennie分別登上新一期韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea BVLGARI B.zero1 Rock Chain黃K金鑲鑽項鍊，31萬3,600元。圖／寶格麗提供 CHANEL Coco Crush 18K BEIGE米色金戒指小型款，82,000元。圖／香奈兒提供 CHANEL Coco Crush18K白金戒指小型款，84,000元。圖／香奈兒提供 CHANEL Coco Crush 18K黃金戒指大型款，11萬元。圖／香奈兒提供 Jennie配戴香奈兒珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @jennierubyjane Lisa配戴寶格麗珠寶登上韓國時尚雜誌封面。圖／取自IG @wkorea CHANEL Coco Crush 18K白金戒指窄版，46,000元。圖／香奈兒提供