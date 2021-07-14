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F1車手Lando Norris傳遭搶40,000英鎊名表原來是這牌？

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Lando Norris今年四月便曾配戴RICHARD MILLE表款，站上Emilia-Romanga分站頒獎台。圖 / 翻攝自 ig @richardmille（合成圖）。
Lando Norris今年四月便曾配戴RICHARD MILLE表款，站上Emilia-Romanga分站頒獎台。圖 / 翻攝自 ig @richardmille（合成圖）。

F1一級方程式賽車手、McLaren車隊的Lando Norris驚傳上周在觀賞完2020歐洲國家杯足球賽後，被兩名男子襲擊，因而被搶走一款價值40,000英鎊、與車隊聯名的高價手表。

根據外電報導，目前排名第四的Lando Norris，是在返回Wembley停車場時遇上此一強盜事件。事件有目擊者，警方也正調查當中。雖未有明確資料顯示，但Lando Norris被搶走的表款或許會是與McLaren車隊聯名的RICHARD MILLE RM 67-02自動上鍊超薄腕表特製版。Lando Norris今年四月在Emilia-Romanga分站站上頒獎台時便曾配戴此一表款，在官方instagram帳號landonorris中也有多張照片，但表帶並非原本的橘色編織表帶。

這只RM 67-02腕表是由RICHARD MILLE為McLaren特別打造，具高辨識度、McLaren經典的橘色機芯橋板，並使用CRMA7機芯，動力儲存為50小時，鏤空表盤並以5級鈦金屬製造，具超薄、輕量化等特點。表款並曾為法國的世界汽車拉力賽冠軍Sébastien Ogier、2018冬運高山滑雪金牌選手Alexis Pinturault所配戴，但依賽事、選手不同，在細節處變化設計，唯功能相同。

RICHARD MILLE本身就站穩高單價奢華運動表市場的金字塔頂端，除了與McLaren的一級方程式賽車車隊邁入第五年合作，兩造更在今年推出一只RM 40-01 McLaren Speedtail陀飛輪，水滴型設計是從McLaren頂級超跑Speedtail得到靈感，全球限量106只，定價折合台幣約2,800萬元，同時呼應Speedtail超跑全球106台的限量數量。

目前排位為第四的Lando Norris是F1明星級車手，instagram帳號也曾貼出配戴RICHARD MILLE與McLaren車隊的聯名腕表。圖 / 翻攝自 ig @landonorris。
目前排位為第四的Lando Norris是F1明星級車手，instagram帳號也曾貼出配戴RICHARD MILLE與McLaren車隊的聯名腕表。圖 / 翻攝自 ig @landonorris。
F1一級方程式賽車手Lando Norris驚傳上周被搶走一款價值40,000英鎊、與車隊聯名的高價手表，引發熱議。圖 / 翻攝自 ig @landonorris。
F1一級方程式賽車手Lando Norris驚傳上周被搶走一款價值40,000英鎊、與車隊聯名的高價手表，引發熱議。圖 / 翻攝自 ig @landonorris。
RICHARD MILLE與McLaren曾在今年推出一只RM 40-01 McLaren Speedtail陀飛輪，全球限量106只，單價上看2,800萬元。圖 / 翻攝自 ig @richardmille（合成圖）。
RICHARD MILLE與McLaren曾在今年推出一只RM 40-01 McLaren Speedtail陀飛輪，全球限量106只，單價上看2,800萬元。圖 / 翻攝自 ig @richardmille（合成圖）。

腕表 賽車手

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