萊爾富獨家開賣天竺鼠車車滾輪式印章、鬼滅之刃小汽車

迎接暑假好心情，萊爾富即日起於全台門市推出超商獨家的兩款限量「天竺鼠車車滾輪式印章」，每款各含4種圖案，原價230元、特價195元，全台限量3,600組，售完為止；7月16日起再於全台門市推出5款限量「天竺鼠車車羊毛氈組」，每款售價299元，全台限量1,500組，售完為止。

《PUI PUI天竺鼠車車》是日本原創電視定格動畫，由日本新銳導演見里朝希取材自姊姊見里瑞穗所養的天竺鼠，以毛茸茸的羊毛氈「天竺鼠車車」為主角，每個角色都有專屬的名字及故事，天竺鼠車車黑溜溜的眼睛與圓滾滾的屁屁，搭配可愛的叫聲PUI PUI，以及短手短腳的小碎步，呆萌又生動的風格深受大、小朋友喜愛。

萊爾富即日起超商獨家推出兩款限量「天竺鼠車車滾輪式印章」，第1款包含馬鈴薯、西羅摩、巧克力、警車，第2款包含馬鈴薯、阿比、泰迪、救護車，每款原價230元、特價195元，全台限量3,600組；7月16日起萊爾富於全台門市再推出適合居家手作的5款「天竺鼠車車羊毛氈組」（售價299元），包含西羅摩、阿比、馬鈴薯、泰迪、巧克力等，全台限量1,500組，售完為止。

看準日本動漫「鬼滅之刃」熱潮，萊爾富7月21日起再推出與日本同步上市的4款超商獨家限量「鬼滅之刃小汽車」第2彈，是日本TAKARATOMY玩具公司旗下十分受歡迎的TOMICA合金小車系列，以「鬼滅之刃」劇中人氣角色結合合金車輛設計，讓小汽車化身鬼滅角色造型風格，格外吸睛。