宏匯廣場「e-shop線上購」祭出「滿千折百」開站5大優惠

疫情期間又有多家百貨商場解鎖線上購物功能，宏匯廣場「宏匯e-shop線上購」將在7月15日開站，線上線下同步推出「夏日購物樂」，讓民眾購物有雙重選擇。開站後推出加入會員送購物金，會員單筆滿千折百，不限金額下單可抽iPhone 12等開站5大優惠。

雖已進入微解封，但各縣市仍維持「禁止內用」管制，在三級警戒未降級前，多數民眾為支持防疫，仍避免增加外出頻率。在此情況下，百貨紛紛強化線上購物機制，盼引進活水。

宏匯e-shop線上購7月15日開站，推出5大優惠，包括註冊會員即送100元購物金；全站會員單筆滿千折百，最高回饋1萬元(部分商品除外)；

全站消費滿999元以上即享免運費；天天推出線上獨家爆品；8月31日前下單還可再抽iPhone 12 、Apple Watch S6、BALMUDA AirEngine空氣清淨機等多項好禮。

開站後首波主題商品以「娛樂3C類」為主軸，像是SAMSUNG在7月15日至7月31日推出宏匯開台獨家，Galaxy Note 20 Ultra售價43,900元，宏匯e-shop優惠價34,900元，再獨家加贈雙向快充電10000mAh行動電源。Dyson Pure cool Cryptomic TP06二合一智慧空氣清淨機 白金色/黑銅色售價24,900元，宏匯e-shop優惠價17,900元。樂高7月21日前推出宏匯獨家優惠滿2,000元85折。Switch主機遊戲組售價18,880元，優惠價17,999元。