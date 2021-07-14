宏匯廣場「e-shop線上購」祭出「滿千折百」開站5大優惠
疫情期間又有多家百貨商場解鎖線上購物功能，宏匯廣場「宏匯e-shop線上購」將在7月15日開站，線上線下同步推出「夏日購物樂」，讓民眾購物有雙重選擇。開站後推出加入會員送購物金，會員單筆滿千折百，不限金額下單可抽iPhone 12等開站5大優惠。
雖已進入微解封，但各縣市仍維持「禁止內用」管制，在三級警戒未降級前，多數民眾為支持防疫，仍避免增加外出頻率。在此情況下，百貨紛紛強化線上購物機制，盼引進活水。
宏匯e-shop線上購7月15日開站，推出5大優惠，包括註冊會員即送100元購物金；全站會員單筆滿千折百，最高回饋1萬元(部分商品除外)；
全站消費滿999元以上即享免運費；天天推出線上獨家爆品；8月31日前下單還可再抽iPhone 12 、Apple Watch S6、BALMUDA AirEngine空氣清淨機等多項好禮。
開站後首波主題商品以「娛樂3C類」為主軸，像是SAMSUNG在7月15日至7月31日推出宏匯開台獨家，Galaxy Note 20 Ultra售價43,900元，宏匯e-shop優惠價34,900元，再獨家加贈雙向快充電10000mAh行動電源。Dyson Pure cool Cryptomic TP06二合一智慧空氣清淨機 白金色/黑銅色售價24,900元，宏匯e-shop優惠價17,900元。樂高7月21日前推出宏匯獨家優惠滿2,000元85折。Switch主機遊戲組售價18,880元，優惠價17,999元。
京站時尚廣場則推出櫃位「預約線上導覽」服務，從線上導覽、預訂商品、送貨到家或至京站QQ快取站提領，7月26日前下單當日累計滿4,800元送500元、可累送。另外，京站全館400多家櫃位成立品牌自己的LINE@社群，這次「預約線上導覽」服務便是運用品牌櫃位群組，只要在所屬會員群組當中喊「＋1」，透過櫃員提供快速結帳系統連結，下單者可透過宅配或至京站QQ快取站提領商品。QQ快取站目前也提供消費者來電預訂館內60家美食品牌，外帶自取現目前優惠5折起。
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