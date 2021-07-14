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7-11推「COLD STONE酷樂杯、清水茶香綠豆沙牛奶冰棒」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN門市獨家推出單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」，「草莓雙重奏酷樂杯」添加新鮮草莓粒，售價109元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市獨家推出單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」，「草莓雙重奏酷樂杯」添加新鮮草莓粒，售價109元。圖／7-ELEVEN提供

夏季溫度持續飆升，7-ELEVEN端出料多味美的「咀嚼系冰品」、口味神還原的「聯名系冰品」製造話題，另有結帳最低0元起的「飲料戳戳樂」、「鬼滅之刃加價購」，以及指定品項第2件6折的「國際冰品節」活動，讓消費者盡情清涼一夏。

看準「咀嚼系冰品」的趨勢，7-ELEVEN獨家在門市導入單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」，主打豐富配料多層次口感，包含添加新鮮草莓粒的「草莓雙重奏酷樂杯」、大人系風味的「巧克力脆脆酷樂杯」、加入黑糖珍珠的「鐵觀音珍珠酷樂杯」等3種口味，在家就能輕鬆享用COLD STONE最經典風味，於酷聖石品牌月活動期間還可享有指定品項單件9折、任選第2件5折優惠。

聯名冰品話題不敗，7-ELEVEN攜手人氣手搖飲料品牌「清水茶香」，將熱門飲料變身冰品，超高還原度的「清水茶香綠豆沙牛奶冰棒」讓經典的綠豆沙牛奶沁涼加倍，替7-ELEVNE夏季新冰再添生力軍，還可搭配國際冰品節活動享指定冰品第2件6折優惠。

除了吃冰消暑，7-ELEVEN即日起至7月27日晚上7點推出「飲料戳戳樂」優惠活動，集結添好運楊枝甘露、清水茶香綠豆沙牛奶等逾300款人氣飲品，至門市購買指定商品任2件即可參加中獎率100%的「飲料戳戳樂」，有機會抽中結帳0元、49折、59折、69折、79折、89折等超殺優惠，也可在家透過手機於7-ELEVEN App搶先抽獎試手氣，再前往7-ELEVEN門市購買享優惠。還有手機「飲料戳戳樂」限定加碼活動，活動期間每周一至周四每帳號可抽1次，每周五至周日每帳號可抽2次；另外每周一至周日至7-ELEVEN門市兌換2次手機飲料戳戳樂折扣條碼，就有機會獲得加碼69折折扣條碼。

為了增添「飲料戳戳樂」的樂趣，7-ELEVEN加碼推出第二重「鬼滅之刃加價購」活動，參加「飲料戳戳樂」活動即可以99元起的價格加購「鬼滅之刃小提包」或「鬼滅之刃304不鏽鋼分隔餐盒」等限定商品。

7-ELEVEN即日起至7月27日晚上7點推出「飲料戳戳樂」優惠活動，參加即可以99元起的價格加購「鬼滅之刃小提包」或「鬼滅之刃304不鏽鋼分隔餐盒」等限定商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至7月27日晚上7點推出「飲料戳戳樂」優惠活動，參加即可以99元起的價格加購「鬼滅之刃小提包」或「鬼滅之刃304不鏽鋼分隔餐盒」等限定商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至7月27日晚上7點推出「飲料戳戳樂」優惠活動，集結逾300款人氣飲品，至門市購買指定任2件即可參加中獎率100%的「飲料戳戳樂」，有機會抽中結帳0元、49折、59折69折、79折、89折等超殺優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起至7月27日晚上7點推出「飲料戳戳樂」優惠活動，集結逾300款人氣飲品，至門市購買指定任2件即可參加中獎率100%的「飲料戳戳樂」，有機會抽中結帳0元、49折、59折69折、79折、89折等超殺優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市獨家推出單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」，主打豐富配料多層次口感，共有草莓雙重奏酷樂杯、巧克力脆脆酷樂杯、鐵觀音珍珠酷樂杯等3種口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市獨家推出單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」，主打豐富配料多層次口感，共有草莓雙重奏酷樂杯、巧克力脆脆酷樂杯、鐵觀音珍珠酷樂杯等3種口味。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市獨家推出單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」，每款售價109元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市獨家推出單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」，每款售價109元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市獨家推出單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」，「鐵觀音珍珠酷樂杯」加入黑糖珍珠，打造豐富口感，售價109元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市獨家推出單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」，「鐵觀音珍珠酷樂杯」加入黑糖珍珠，打造豐富口感，售價109元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「清水茶香綠豆沙牛奶冰棒」，讓經典的綠豆沙牛奶沁涼加倍，售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「清水茶香綠豆沙牛奶冰棒」，讓經典的綠豆沙牛奶沁涼加倍，售價49元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市獨家推出單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市獨家推出單杯販售的「COLD STONE酷樂杯」。圖／7-ELEVEN提供

手搖飲料 冰品 鬼滅之刃

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