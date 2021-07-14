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好喝又時髦！本地精釀啤酒獲2021 Topawards Asia肯定

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
來自中國的「北平機器」，訴諸冷冽的金屬工業感。圖 / 翻攝自Topawards Asia網站。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
來自中國的「北平機器」，訴諸冷冽的金屬工業感。圖 / 翻攝自Topawards Asia網站。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

視覺時代，賞心悅目是消費新倫理。夏日向來都是飲料旺季，同樣挑選微醺滋味，酒標、酒瓶設計更大有玄機。2021年「亞洲包裝設計大賞」（Topawards Asia）近日甫公布得獎名單，其中本地精釀啤酒品牌「酉鬼啤酒」便以「蚵仔黑」獲「Top Score」肯定，也為台灣在國際設計領域、再添亮點。

來自日本東京的Topawards Asia成立於2016年，其宗旨為發掘亞洲市場的傑出包裝作品。有別於傳統，獎項不接受投稿報名，僅由過去的獲獎者、評審與消費者，以「邀請制」、而非報名制推薦提名，再由當年的評審進行評選，於包含飲料（Beverage）、食品（Food）、美容與健康（Beauty and Health）與其他（Others）四個品類中各選出三件優賞Winner，分數最高的作品則將獲Top Score榮譽。一年發表兩季，每季共有三位評審擔當，而2021年的評審團則包含日本的Jin Fujiwara、Atsushi Ishiguro、台灣的Shikai Tseng、中國的鄧雄波、朱子蓬，以及韓國的Yeji Yun，合計六位設計師評審。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

其實這並非酉鬼啤酒的「蚵仔黑」系列首度獲獎，使用嘉義白水湖蚵殼及蚵肉釀造的「蚵仔黑Oyster Stout」也曾在今年澳洲國際啤酒大賽（Australian International Beer Awards），以完美酒色、泡沫與焦糖和巧克力香氣，獲得Imperial Stout類別金牌。這只「蚵仔黑Oyster Stout」是由酒廠的Tsan Yu Yin、Ai-Yin Shen兩位設計師一同操刀設計；瓶身以黑色玻璃瓶搭配帶有宛如蚵殼內側的粉光效果酒標，也如潮水般的變化莫測，讓美味兼顧時髦。

而同樣在啤酒品項，過去也有台灣啤酒的「春綠啤酒」、中國製造的「北平機器」啤酒曾獲Topawards Asia青睞。前者將簡單色塊搭配中文文字與綠茶茶葉，呈現綻放的春日清新視覺；後者則將銀色鋁罐瓶身直接印上英文、簡體字，將啤酒風味如百花深處IPA、酒花拉格、明前龍井小麥中英並呈，訴諸冷冽、金屬感強烈的工業印象，一如北方城市的直率豪爽，同時帶出酒廠的鮮明DNA。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

流動、變化的形體與色澤，既是蚵殼內側的七彩粉光，也帶有啤酒泡沫的歡樂聯想。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
流動、變化的形體與色澤，既是蚵殼內側的七彩粉光，也帶有啤酒泡沫的歡樂聯想。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「酉鬼啤酒」去年曾推出以嘉義白水湖鮮蚵釀造的「蚵仔黑」冬季深色酒款，並延伸推出酒廠限定100組的一周年紀念組合「蚵蚵蚵歡樂大酒袋」，包裝設計同樣可愛誘人。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
「酉鬼啤酒」去年曾推出以嘉義白水湖鮮蚵釀造的「蚵仔黑」冬季深色酒款，並延伸推出酒廠限定100組的一周年紀念組合「蚵蚵蚵歡樂大酒袋」，包裝設計同樣可愛誘人。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
酉鬼啤酒在設計酒標時，從蚵殼的碳酸鈣結構與外型轉化為酒標設計靈感。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
酉鬼啤酒在設計酒標時，從蚵殼的碳酸鈣結構與外型轉化為酒標設計靈感。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
2021年「亞洲包裝設計大賞」（Topawards Asia）近日甫公布得獎名單，其中本地精釀啤酒品牌「酉鬼啤酒」便以「蚵仔黑」獲「Top Score」肯定，也為台灣在國際設計領域、再添亮點。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
2021年「亞洲包裝設計大賞」（Topawards Asia）近日甫公布得獎名單，其中本地精釀啤酒品牌「酉鬼啤酒」便以「蚵仔黑」獲「Top Score」肯定，也為台灣在國際設計領域、再添亮點。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
台灣啤酒2018年的「春綠啤酒」，以清新簡約設計，顛覆過往台啤的既定印象。圖 / 翻攝自Topawards Asia網站。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
台灣啤酒2018年的「春綠啤酒」，以清新簡約設計，顛覆過往台啤的既定印象。圖 / 翻攝自Topawards Asia網站。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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