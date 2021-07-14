不要亂玩Logo！TOD'S將推出日本設計師柏崎亮聯名系列

義大利時尚品牌TOD'S的創意實驗室T Factory企劃，一直致力於攜手來自世界各地的時尚藝術人才透過不同風格與視角，展現對高品質工藝技術的創新傳承精神。近日TOD'S宣布將與日本品牌Hender Scheme展開合作，率先釋出的預告影片也以逗趣的Logo遊戲讓人更加期待此系列最終會以怎樣的面貌登場。

由設計師柏崎亮（Ryo Kashiwazaki）創立於2010年的Hender Scheme，一直以原色皮革的各種手工製作皮件設計聞名，維持簡約風格中不失對細節的講究。這次與TOD'S創意總監Walter Chiapponi的合作，將揉合兩個品牌的美學精隨，Hender Scheme也會運用她獨特創意和匠藝，重新演繹TOD'S的經典元素。