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緩解焦慮情緒！6款居家精油配方，創造在家的美好生活
在家宅了近3周，不少人都悶壞了，而且看著每天的疫情數字，心情也隨時起伏，可能出現焦慮、憂鬱的心情，如何舒緩情緒顯得很重要。而透過嗅覺，芳香分子會進入鼻腔，嗅覺神經元可以將香氣訊息，直達大腦的邊緣系統，主掌情緒、記憶與認知，因此透過嗅吸精油的香氛，能夠影響人們的情緒。
因此，針對居家的不同狀況，包括工作、學習、休息與運動時，都可以搭配不同香味的精油，創造出不同的情緒氛圍，10/10 HOPE芳療訓練講師彭逸涵，就公開6種精油配方，讓大家在家生活能夠更美好。
一、提升注意力
想要提升注意力，讓思緒更清新，可以使用檸檬3滴＋迷迭香2滴＋乳香1滴，讓心情平靜，整體思考可以更專心。
二、創造好心情
在家也要找回好心情，可使用甜橙3滴＋山雞椒2滴＋快樂鼠尾草1滴，甜橙能帶來歡笑，山雞椒則是充滿活力，快樂鼠尾草可以緩和情緒且舒壓，趕走負面情緒。
三、享受一夜好眠
晚上總是睡不好嗎？可以使用純正薰衣草3滴＋羅馬洋甘菊2滴＋苦橙葉1滴，薰衣草給人鬆軟的感覺，羅馬洋甘菊則是帶著蘋果香，搭配使用緩解緊張情緒，苦橙葉中的淡淡花香，讓人慢慢進入夢鄉。
四、喚醒身體能量
要帶來體內外的平衡，可以用天竺葵3滴＋乳香2滴＋廣藿香1滴，整體有舒心、安神、定心的香氣，帶來沈穩的廣藿香，可以穩定好自己的步驟。
五、適合隨身防護
想要隨身防護的話，可以使用月桂精油，象徵是智慧、勝利與榮耀，還能保護呼吸道，而且不帶嗆鼻的藥味，提振精神。
六、隨時隨地的好心情
想要有著好心情，建議使用佛手柑精油，結合果香、木質與花香味，帶來開朗感，讓低潮時，可以讓大家振奮精神，帶來心靈上的平靜。
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