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本屆坎城影展唯一台灣代表 袁子芸粉紅花苞禮服超夢幻

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
袁子芸身穿夏姿·陳SHIATZY CHEN春夏的中式立領漸層緹花禮服出席《我行我速》坎城影展記者會。圖／SHIATZY CHEN提供
袁子芸身穿夏姿·陳SHIATZY CHEN春夏的中式立領漸層緹花禮服出席《我行我速》坎城影展記者會。圖／SHIATZY CHEN提供

在今年坎城影展中，30歲新生代演員袁子芸是唯一台灣代表，日前在紅毯上以一襲黑白高衩禮服亮相，馬上成為網友熱議的焦點。週日舉行的媒體拍照以及記者會上，她換上一身粉紅色蓬裙禮服，不只秀出夢幻清新的氣質，也為台灣時尚品牌做了做好的宣傳。

袁子芸本次是與日本導濱口龍介執導的電影《我行我速》（Drive My Car）劇組出發到坎城宣傳，這部改編自村上春樹的作品入圍了本屆坎城影展競賽片，目前在《銀幕雜誌》（Screen Daily）坎城場刊獲得國際影評3.5最高分，記者們對於這部本屆影展至今最

高分的電影充滿各種好奇，袁子芸的表現也備受讚賞。

在記者會上，她穿著台灣時尚品牌夏姿·陳SHIATZY CHEN春夏的中式立領漸層緹花禮服，這件禮服有著夏姿著名的花苞剪裁，利用花瓣的效果呈現出自然開衩，古典俏皮。雖然用色是柔美的粉紅，裙擺處還有漸層設計顯得格外浪漫，但其實創作主題講述的是傳奇人物花木蘭，象徵著強悍勇敢的女性精神。山峰、雲朵轉換成俐落的幾何圖形，鑿刻於大面積淡粉色漸層緹花布上，駿馬披星戴月、奔跑過千山萬水，象徵著生命旅程的起起伏伏。而漸層的裙擺，也令人聯想起充滿詩意的黃昏。

袁子芸身穿夏姿·陳SHIATZY CHEN春夏的中式立領漸層緹花禮服出席《我行我速》坎城影展記者會。圖／SHIATZY CHEN提供
袁子芸身穿夏姿·陳SHIATZY CHEN春夏的中式立領漸層緹花禮服出席《我行我速》坎城影展記者會。圖／SHIATZY CHEN提供
袁子芸身穿夏姿·陳SHIATZY CHEN春夏的中式立領漸層緹花禮服出席《我行我速》坎城影展記者會。圖／SHIATZY CHEN提供
袁子芸身穿夏姿·陳SHIATZY CHEN春夏的中式立領漸層緹花禮服出席《我行我速》坎城影展記者會。圖／SHIATZY CHEN提供

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