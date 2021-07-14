本屆坎城影展唯一台灣代表 袁子芸粉紅花苞禮服超夢幻

在今年坎城影展中，30歲新生代演員袁子芸是唯一台灣代表，日前在紅毯上以一襲黑白高衩禮服亮相，馬上成為網友熱議的焦點。週日舉行的媒體拍照以及記者會上，她換上一身粉紅色蓬裙禮服，不只秀出夢幻清新的氣質，也為台灣時尚品牌做了做好的宣傳。

袁子芸本次是與日本導濱口龍介執導的電影《我行我速》（Drive My Car）劇組出發到坎城宣傳，這部改編自村上春樹的作品入圍了本屆坎城影展競賽片，目前在《銀幕雜誌》（Screen Daily）坎城場刊獲得國際影評3.5最高分，記者們對於這部本屆影展至今最

高分的電影充滿各種好奇，袁子芸的表現也備受讚賞。