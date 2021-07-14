聽新聞
test
0:00 / 0:00
5度延長停業至7月26日 50年天廚菜館月燒200萬苦撐
擁有50年歷史、位於台北中山南京商圈的「天廚菜館」，第五度延長自主停業至7月26日。由於沒有做外送、外帶，目前餐廳處於零收入狀態，估計一個月得燒掉200萬，目前仍苦撐等待疫情暫告一段落。
創立於1971年的「天廚菜館」是台北市知名的老派北方菜館，深獲許多知名美食家青睞。美食家王瑞瑤表示：「『天廚菜館』是成立半世紀的北方菜館，菜色和菜品一直沒有改變，這裏值得吃的老菜實在太多了！」
「天廚菜館」位於台北市南京西路一號，有三、四樓兩個樓層，在寸土寸金的台北市實屬難得，也顯見過去受歡迎的程度。2020年4月由於新冠疫情造成業績下滑9成，「天廚菜館」曾宣布將暫停營業2個月；不料消息一出，店裡的電話就被客人打爆，阻止「天廚菜館」歇業，餐廳也順勢打消停業念頭。所幸去年疫情很快受到控制，餐廳業績也很快回復昔日榮景。
不料今年疫情嚴峻，讓「天廚菜館」開業50年以來首度停業，並且隨著政府一再延長全國三級警戒的日程，「天廚菜館」的自主停業天數也越拉越長。原本宣告停業至7月15日；現在7月15日還沒到，又五度延長停業至7月26日。究竟能撐多久？沒有人說得準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言