5度延長停業至7月26日 50年天廚菜館月燒200萬苦撐

擁有50年歷史、位於台北中山南京商圈的「天廚菜館」，第五度延長自主停業至7月26日。由於沒有做外送、外帶，目前餐廳處於零收入狀態，估計一個月得燒掉200萬，目前仍苦撐等待疫情暫告一段落。

創立於1971年的「天廚菜館」是台北市知名的老派北方菜館，深獲許多知名美食家青睞。美食家王瑞瑤表示：「『天廚菜館』是成立半世紀的北方菜館，菜色和菜品一直沒有改變，這裏值得吃的老菜實在太多了！」

「天廚菜館」位於台北市南京西路一號，有三、四樓兩個樓層，在寸土寸金的台北市實屬難得，也顯見過去受歡迎的程度。2020年4月由於新冠疫情造成業績下滑9成，「天廚菜館」曾宣布將暫停營業2個月；不料消息一出，店裡的電話就被客人打爆，阻止「天廚菜館」歇業，餐廳也順勢打消停業念頭。所幸去年疫情很快受到控制，餐廳業績也很快回復昔日榮景。