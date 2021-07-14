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米其林二星餐廳JL Studio 推出雙人防疫外帶叻沙套餐

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
海鮮與辛香料交織融合出叻沙的美味。圖／摘自JL Studio官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
海鮮與辛香料交織融合出叻沙的美味。圖／摘自JL Studio官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

位於台中、被世界級作家與美食家李昂以詩句「有暗香盈袖，莫道不銷魂」來比喻的米其林二星餐廳JL Studio，先前並未推出外帶餐點；微解封之後，新加坡籍主廚林恬耀（Jimmy Lin），以新加坡街頭常見的海鮮叻沙麵為靈感來源，推出兩款全新的雙人叻沙防疫外帶套餐，與大家一同分享他的家鄉味。外帶回家後以小鍋熱煮，3分鐘內即可享用。

這兩款全新的雙人叻沙防疫外帶套餐分別是「海鮮叻沙套餐（980元）」與「豪華龍蝦鮑魚叻沙套餐（1980元）」，外帶回家後都必須自行加熱，也間接解決了米其林星廚相當在意的外帶餐點溫度保持的問題。

雙人「海鮮叻沙套餐」內容包括南洋風味炭烤雞肉沙拉、傳統叻沙湯底、綜合麵條（油麵和米飯）、時令海鮮組合（蝦子、透抽、淡菜、蛤蜊），以及咖椰與原味雙味蛋塔。

雙人「豪華龍蝦鮑魚叻沙套餐」內容包括南洋風味炭烤雞肉沙拉、傳統叻沙湯底、綜合麵條（油麵和米飯）、豪華海鮮組合（龍蝦、鮑魚、蝦子、透抽、淡菜、蛤蜊），以及咖椰與原味雙味蛋塔。

套餐 海鮮 米其林

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