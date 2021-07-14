周杰倫購物巧伸「魔幻」小手 變身被音樂耽誤的魔術師

有沒有經歷過一種時刻，購物時店員無暇分身，明明想看商品卻無人相理？但如果你是周杰倫、而且又會魔術，情況可能有所不同。帝舵（TUDOR）昨日發表全新廣告影片，由品牌代言人周杰倫執導、演出，透過詼諧劇情，大秀帝舵（TUDOR）2021年全新碧灣計時型Black Bay Chrono腕表。

劇情中周杰倫前往TUDOR店中購物，但店員分身乏術，此時他巧妙使出魔幻之手，除讓店員目瞪口呆，最後再駕駛敞篷跑車「戴」上愛表瀟灑離去。雖然TUDOR官方youtube頻道關閉留言，但周杰倫的instagram官方帳號也同步貼出影片，不僅藝人「王子」邱勝翊留言「太帥了大哥哥可以幫我手上也變一支嗎」，也有健身網紅浩克爸爸發聲「被音樂耽誤的魔術師」。上線八小時後已有約50萬次瀏覽數、2,400多則留言，回應熱烈。

在約30秒廣告影片中，周杰倫所想入手的表款正是帝舵（TUDOR）2021年最新碧灣計時型Black Bay Chrono腕表。表款從帝舵在潛水、1970年代專業賽事的背景得到靈感，將雪花式指針、計時外圈融入設計。同時新品黑白雙色交替的設計，又讓表款有「熊貓」式面盤的趣稱。表款除可搭配精鋼鍊帶、另也可選擇寬版如皮手鐲的賽車式表帶，在風格間自由切換。