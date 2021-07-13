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輕巧又帥氣 PRADA x Adidas運動鞋全新灰、黑色登場

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
PRADA和Adidas聯名系列推出灰、黑款A+P LUNA ROSSA 21運動鞋。圖／PRADA提供
PRADA和Adidas聯名系列推出灰、黑款A+P LUNA ROSSA 21運動鞋。圖／PRADA提供

去年年底，PRADA和Adidas聯名系列推出了一款白色A+P LUNA ROSSA 21運動鞋，以廓形流暢、重量輕盈的未來感鞋身掀起熱潮。今年雙方再度攜手合作，帶來兩款A+P LUNA ROSSA 21全新配色，以灰、黑色彰顯個性風。

A+P LUNA ROSSA 21運動鞋的設計靈感源自全新AC75 Luna Rossa單體帆船，以及PRADA和adidas品牌經典元素，像是腳後跟延伸到鞋底的紅色PRADA Luna Rossa標誌和鞋側的Adidas三條線。這次推出的兩款新色包含黑、灰色，其中灰色款是Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊在榮獲PRADA杯帆船賽時穿著的運動鞋的「生活版」。

層次堆疊的鞋面，讓A+P LUNA ROSSA 21運動鞋充滿科技未來感，以高性能再生材質PRIMEGREEN搭配具疏水性(Hydrophobe)材質E-TPU (熱塑性聚氨酯)所製成的外殼，提供靈活、透氣及防水性能，穿起來非常輕盈貼腳，宛如是第二層肌膚。並採用符合人體工學的鞋舌、快速繫綁鞋帶設計及柔軟穿孔合成麂皮內底突出其鞋履的航海性能。穿孔BOOST中底和包裹式外底，則能增強活動自由度。

全新灰、黑兩色A+P LUNA ROSSA 21運動鞋，將於7月19日上市，台灣可以在台北101購物中心、台北微風廣場以及高雄漢神百貨PRADA門市、adidas旗艦店購買，兩品牌官網也同步發售。

A+P LUNA ROSSA 21運動鞋的設計包含PRADA和adidas的品牌經典元素，像是腳後跟延伸到鞋底的紅色PRADA Luna Rossa標誌和鞋側的Adidas三條線。圖／PRADA提供
A+P LUNA ROSSA 21運動鞋的設計包含PRADA和adidas的品牌經典元素，像是腳後跟延伸到鞋底的紅色PRADA Luna Rossa標誌和鞋側的Adidas三條線。圖／PRADA提供
PRADA和Adidas聯名系列推出兩款A+P LUNA ROSSA 21全新配色。圖／PRADA提供
PRADA和Adidas聯名系列推出兩款A+P LUNA ROSSA 21全新配色。圖／PRADA提供
PRADA和Adidas聯名系列推出兩款A+P LUNA ROSSA 21全新配色。圖／PRADA提供
PRADA和Adidas聯名系列推出兩款A+P LUNA ROSSA 21全新配色。圖／PRADA提供
穿孔BOOST中底和包裹式外底，則能增強活動自由度。圖／PRADA提供
穿孔BOOST中底和包裹式外底，則能增強活動自由度。圖／PRADA提供
A+P LUNA ROSSA 21運動鞋的設計包含PRADA和adidas的品牌經典元素，像是腳後跟延伸到鞋底的紅色PRADA Luna Rossa標誌和鞋側的Adidas三條線。圖／PRADA提供
A+P LUNA ROSSA 21運動鞋的設計包含PRADA和adidas的品牌經典元素，像是腳後跟延伸到鞋底的紅色PRADA Luna Rossa標誌和鞋側的Adidas三條線。圖／PRADA提供
A+P LUNA ROSSA 21運動鞋的設計包含PRADA和adidas的品牌經典元素，像是腳後跟延伸到鞋底的紅色PRADA Luna Rossa標誌和鞋側的Adidas三條線。圖／PRADA提供
A+P LUNA ROSSA 21運動鞋的設計包含PRADA和adidas的品牌經典元素，像是腳後跟延伸到鞋底的紅色PRADA Luna Rossa標誌和鞋側的Adidas三條線。圖／PRADA提供
PRADA和Adidas聯名系列推出兩款A+P LUNA ROSSA 21全新配色。圖／PRADA提供
PRADA和Adidas聯名系列推出兩款A+P LUNA ROSSA 21全新配色。圖／PRADA提供
灰色款是Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊在榮獲PRADA杯帆船賽時穿著的運動鞋的「生活版」。圖／PRADA提供
灰色款是Luna Rossa Prada Pirelli帆船隊在榮獲PRADA杯帆船賽時穿著的運動鞋的「生活版」。圖／PRADA提供
採用符合人體工學的鞋舌、快速繫綁鞋帶設計及柔軟穿孔合成麂皮內底突出其鞋履的航海性能。圖／PRADA提供
採用符合人體工學的鞋舌、快速繫綁鞋帶設計及柔軟穿孔合成麂皮內底突出其鞋履的航海性能。圖／PRADA提供

PRADA 品牌 adidas

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