父親節超前部署 限量威士忌原酒很有梗

父親節即將到來，未經稀釋、維持原始橡木桶酒精強度的限量威士忌原酒，是不少威士忌老饕追逐的標的，也是最醇厚的父親節祝福，當作父親節禮物，怎麼挑都很有梗。

雪莉饕客老爸

台灣人對於雪莉風味的摯愛從市場銷量即可看出，但是要如何在一片威士忌海中挑出風味細緻又品味超群的酒款，則非常考驗子女的能力。慕赫推薦21年原酒與26年原酒，使用Pedro Ximenez 與 Oloroso雙雪莉桶長時間熟成，將酒體中的豐富果香層層解析於舌尖，非冷凝過濾（Non Chill-Filtered）、原桶強度（Cask Strength）裝瓶，百分之百保留酒廠特色。外殼以優雅的金線描繪慕赫酒廠的特色，放在酒櫃中立馬升級成收藏感滿分的藝術逸品。

噶瑪蘭經典獨奏Oloroso雪莉桶威士忌原酒，將陳年西班牙Oloroso雪莉桶內的芬芳味美，於威士忌熟成後、轉為拉丁熱情般的豐富香郁，帶有杏仁、乾果與堅果香氣，更加襯托出迷人悠長的多層次口感。無經冷凝過濾處理，酒體醇厚、完美保留馥郁香醇原味。

帶著青澀果香與木質暗香的格蘭花格（Glenfarclas）紅門窖藏原酒系列——2008年雪莉桶單一麥芽威士忌原酒EDITION 002，以青澀的果香味帶出香草莢和牛奶糖的甜美，輕盈的木質香，豐富而深邃的口感，些許酸度襯出肉桂與荳蔻般的辛香調性，柑橘果香交揉其間。

達人老爸

泥煤威士忌，幾乎可稱為威士忌品飲者的里程碑，都說只有真正了解威士忌的人，才能品鑑那令人愛不釋手卻又退避三分的迷人風味。而眾多泥煤威士忌中，烈酒之王泰斯卡堪稱是最不踩雷的品牌，兼具火山與海洋的雙重特性，是否也跟腦海裡那個騎著重機、穿著皮衣，喝著威士忌的老爸完美重合。

泰斯卡X系列43年限量原酒，這不僅是泰斯卡有史以來年份最高的威士忌，同時也是一款代表泰斯卡「無畏冒險、勇於挑戰」之創廠精神的大西洋挑戰賽紀念酒。使用10個頂級美國橡木Hogshead豬頭桶熟成，全球限量僅1,830瓶，以酒精濃度49.7%的原桶強度裝瓶，完美保留泰斯卡經典的海洋胡椒風格，並採精美手工木盒包裝，盒內還附有一小片跨海至蘇格蘭的木桶片作為珍貴紀念，更增添收藏價值。

森林系老爸

身為屢創台灣銷售佳績的單一麥芽威士忌，蘇格登可說是最了解台灣人口味的品牌，不只在風味上完美契合，連「戶外活動」都趕進度的一起跟上潮流。讓喜愛戶外活動的老爸，不管是露營慢生活還是林間森呼吸，蘇格登17年原酒及蘇格登18年原酒以其獨有清新青草的爽朗，伴隨宛如鮮摘的果香，循著芬芳花香沁入鼻腔之中，彷彿是春日裡陽光的洗禮，品味酒廠最原始的風味，也體驗最純粹的美好。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康