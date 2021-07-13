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迎接解封日到來！Charles & Keith祭出優惠 入手夏日新女包正是時候

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
替解封日最好準備，Charles & Keith提供了奶油黃鞋履與包款，供消費者選購。圖／Charles & Keith提供
替解封日最好準備，Charles & Keith提供了奶油黃鞋履與包款，供消費者選購。圖／Charles & Keith提供

終於迎來7月13日的「微解封」，眼看疫情有趨緩態勢，月底有望警戒降級。為了使消費者替未來可能出門工作、聚會的日子做好準備，Charles & Keith提供了奶油黃鞋履與包款、VEMAR更打出了全面5折的包款優惠，讓女孩兒都能從煩悶的心情「解封」。

每個人都是自己的明星，都會想要有最耀眼的時刻，Charles & Keith針對夏季氛圍，推出一系列帶有朝氣的奶油黃色配件。像是兼具休閒及時髦度的穆勒鞋款不但百搭，簡潔又大氣的造型更傳達了好品味。以螺旋編織呈現的瑪莉珍帶除了提升整體設計感之外，也讓穿著更舒適。而外型輕巧、容量卻足夠讓你一整天在外使用的鏤空編織包，帶有青春亮麗的活力氣息，斜背則顯得休閒率性，可依照每日行程打造出合適的時髦裝扮。

VEMAR玩轉風格立體兩用紙袋包，優惠價990元。圖／VEMAR提供
VEMAR玩轉風格立體兩用紙袋包，優惠價990元。圖／VEMAR提供

而VEMAR自即起日到7月18日為止，則提供一系列時髦包夾，全面五折優惠。滿千再贈時髦果凍袋，讓女孩們夏日穿搭妝點一抹沁涼感。精選包款中，首推紙袋包，簡約又立體的討喜外型，成為街頭潮人必備單品；無論側背或是手提，都能為穿搭畫龍點睛。或是擁有六種背法的手機包，運用可拆式肩背帶的設計，既能當手拿包跑趴，也能肩背、側背滿足上班日常。包包內另外附有一個輕薄收納夾，具有卡片層及拉鍊夾層，提升便利性。而且提供討喜的奶黃、奶綠配色，以及讓人少女心爆發的草莓牛奶色，保證增加回頭率。

VEMAR率性時尚粗鍊兩用小方包，優惠價1,140元。圖／VEMAR提供
VEMAR率性時尚粗鍊兩用小方包，優惠價1,140元。圖／VEMAR提供

Charles & Keith編織金扣肩背包2,490元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith編織金扣肩背包2,490元。圖／Charles & Keith提供

Charles & Keith斜紋拉鍊托特包，優惠價1,740元。圖／Charles & Keith提供
Charles & Keith斜紋拉鍊托特包，優惠價1,740元。圖／Charles & Keith提供

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