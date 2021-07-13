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和風美學遍路 MIKIMOTO一覽浮世繪、水墨與和服之美

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
富永愛配戴的菊花疊瓣紋項鍊，除展現日本頂級金工，更有毫不遜色西方裝飾藝術的大和紋樣之美。圖 / MIKIMOTO提供
富永愛配戴的菊花疊瓣紋項鍊，除展現日本頂級金工，更有毫不遜色西方裝飾藝術的大和紋樣之美。圖 / MIKIMOTO提供

雖然現今美學與文化的話語權多掌握在西方世界，但東方的日本也以幼秀纖細的和風之美，在西方擁有獨特的一席之地。MIKIMOTO於上周在法國高級訂製與時尚聯合會官方電子平台，正式發表「The Japanese Sense of Beauty」全新頂級珠寶系列，更有日籍超模富永愛（Ai Tominaga）拍攝形象影片。全系列珠寶靈感上及飛鳥時代的紋樣、水墨畫、浮世繪...，透過歲時變化的詩意靈光，展開一趟大和民族的美學文化遍路。

所謂的「遍路」，日文中原指修行者為開拓心性的行腳參拜修行路線，一如本次MIKIMOTO透過珠寶對日本美學的文化「巡禮」。其中「浮世繪瀑布造型胸針」從「浮世繪（ukiyo-e）」中的瀑布景觀得到靈感，瀑布變化萬千的姿態有著稍縱即逝的美，而瀑布上方形如松樹的植被，也透過翡翠、黝簾石、祖母綠等綠色寶石，象徵時刻湧現的生之力道；「水墨畫暈染層次」耳環與項鍊，由水墨畫「暈染（bokashi）」 技法昇華而來，此種色彩上朦朧未定的魅力，恰巧體現大和民族的「含蓄」性格，也與日本作家大西克禮著作日本美學三部曲中的「幽玄」，略有互通。

與此同時，「紋樣（Patterns）」更是日本美學的重要支柱，從武家建築、密教美術、江戶日常生活，散見於花草、星辰閃電、飛鳥走獸，帶來規律卻又多變的裝飾之美，幾與西方的裝飾藝術（Art Deco）分庭抗禮。

「菊花疊瓣紋項鍊」與「青海波紋造型項鍊」皆從紋樣為原點出發，前者從菊花疊瓣紋（mujinagiku）得到靈感，由於日本的菊花紋樣原自鄰國唐朝傳入，進而變形為煙火般的華麗排比，項鍊精選天然海螺珍珠、黝簾石、鑽石並佐以工藝，展現出菊花的盛放璀璨；另一件頂級珠寶項鍊則以「青海波紋（seigaiha）」為主幹，將此種發祥於波斯、在飛鳥時代（約西元592年至710年間）傳入日本的紋樣，結合古典內斂的蛋白石，賦予東西合璧的時髦摩登。

而珠寶總不離服裝與造型，兩件「十二單衣造型胸針」則從時裝與文學兩路匯流而來。珠寶從日本最悠久歷史的古典小說「源氏物語」中「十二單衣（junihitoe）」蛻變而來，俐落分明的筆直線條、繁複結構與垂墜之美，正是珠寶嘗試還原日本和服與小說神韻的靈感具現。全系列共包含近80件作品售價未定，將率先於MIKIMOTO銀座專賣店展出，並預計於下半年陸續抵台。

MIKIMOTO頂級珠寶系列浮世繪瀑布造型胸針，18K白金、18K粉紅玫瑰金、天然淡水珍珠、翡翠、黝簾、祖母綠、藍寶石、鑽石，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列浮世繪瀑布造型胸針，18K白金、18K粉紅玫瑰金、天然淡水珍珠、翡翠、黝簾、祖母綠、藍寶石、鑽石，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
不規則的米粒珠為MIKIMOTO巧手結合鑽石，宛如一串相節而成的葫蘆，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
不規則的米粒珠為MIKIMOTO巧手結合鑽石，宛如一串相節而成的葫蘆，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
日籍超模富永愛（Ai Tominaga）也為本次MIKIMOTO高級珠寶的發表，拍攝全新形象影片。圖 / MIKIMOTO提供
日籍超模富永愛（Ai Tominaga）也為本次MIKIMOTO高級珠寶的發表，拍攝全新形象影片。圖 / MIKIMOTO提供
令人聯想到宛如竹節或圍籬的珠寶戒指，神來一筆的祖母綠，展現不規則的動態之美，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
令人聯想到宛如竹節或圍籬的珠寶戒指，神來一筆的祖母綠，展現不規則的動態之美，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
「青海波紋造型項鍊」以「青海波紋（seigaiha）」為主幹，將此種發祥於波斯的紋樣，結合古典內斂的蛋白石，賦予東西合璧的時髦摩登，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
「青海波紋造型項鍊」以「青海波紋（seigaiha）」為主幹，將此種發祥於波斯的紋樣，結合古典內斂的蛋白石，賦予東西合璧的時髦摩登，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
盆栽與花藝也是日本靜態美學的生動展現，並化為一件MIKIMOTO頂級珠寶胸針，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
盆栽與花藝也是日本靜態美學的生動展現，並化為一件MIKIMOTO頂級珠寶胸針，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
恬淡雅緻的菊花，是日本皇室的象徵，結合黑色珍珠，是不尋常規的另翼之美，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
恬淡雅緻的菊花，是日本皇室的象徵，結合黑色珍珠，是不尋常規的另翼之美，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列十二單衣造型胸針，18K白金、18K黃金、橄欖石、藍寶石、石榴石、鑽石、珊瑚，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列十二單衣造型胸針，18K白金、18K黃金、橄欖石、藍寶石、石榴石、鑽石、珊瑚，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列菊花疊瓣紋項鍊，18K白金、天然海螺珍珠（孔克）、黝簾石、鑽石，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列菊花疊瓣紋項鍊，18K白金、天然海螺珍珠（孔克）、黝簾石、鑽石，價格未定。圖 / MIKIMOTO提供

日本 珠寶 水墨畫

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