和風美學遍路 MIKIMOTO一覽浮世繪、水墨與和服之美

雖然現今美學與文化的話語權多掌握在西方世界，但東方的日本也以幼秀纖細的和風之美，在西方擁有獨特的一席之地。MIKIMOTO於上周在法國高級訂製與時尚聯合會官方電子平台，正式發表「The Japanese Sense of Beauty」全新頂級珠寶系列，更有日籍超模富永愛（Ai Tominaga）拍攝形象影片。全系列珠寶靈感上及飛鳥時代的紋樣、水墨畫、浮世繪...，透過歲時變化的詩意靈光，展開一趟大和民族的美學文化遍路。

所謂的「遍路」，日文中原指修行者為開拓心性的行腳參拜修行路線，一如本次MIKIMOTO透過珠寶對日本美學的文化「巡禮」。其中「浮世繪瀑布造型胸針」從「浮世繪（ukiyo-e）」中的瀑布景觀得到靈感，瀑布變化萬千的姿態有著稍縱即逝的美，而瀑布上方形如松樹的植被，也透過翡翠、黝簾石、祖母綠等綠色寶石，象徵時刻湧現的生之力道；「水墨畫暈染層次」耳環與項鍊，由水墨畫「暈染（bokashi）」 技法昇華而來，此種色彩上朦朧未定的魅力，恰巧體現大和民族的「含蓄」性格，也與日本作家大西克禮著作日本美學三部曲中的「幽玄」，略有互通。

與此同時，「紋樣（Patterns）」更是日本美學的重要支柱，從武家建築、密教美術、江戶日常生活，散見於花草、星辰閃電、飛鳥走獸，帶來規律卻又多變的裝飾之美，幾與西方的裝飾藝術（Art Deco）分庭抗禮。

「菊花疊瓣紋項鍊」與「青海波紋造型項鍊」皆從紋樣為原點出發，前者從菊花疊瓣紋（mujinagiku）得到靈感，由於日本的菊花紋樣原自鄰國唐朝傳入，進而變形為煙火般的華麗排比，項鍊精選天然海螺珍珠、黝簾石、鑽石並佐以工藝，展現出菊花的盛放璀璨；另一件頂級珠寶項鍊則以「青海波紋（seigaiha）」為主幹，將此種發祥於波斯、在飛鳥時代（約西元592年至710年間）傳入日本的紋樣，結合古典內斂的蛋白石，賦予東西合璧的時髦摩登。