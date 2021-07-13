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小資要吃好 東區3家米其林餐盤推薦外帶150元起吃得到

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
MiraWan西班牙臘腸海鮮鍋飯480元。圖／MiraWan提供
MiraWan西班牙臘腸海鮮鍋飯480元。圖／MiraWan提供

今天是「微解封」啟動日，不過餐飲業目前仍無法開放內用，餐飲業者無不期盼「真解封」的那天，也持續優化外帶外送餐點，試著尋求活路和營收。位於信義區的3家米其林餐盤推薦——MiraWan、WILDWOOD與Chou Chou，都推出單點外帶價格落在200多元起的餐點；若是外帶冷凍調理包，單點價位更落在150元起，讓小資族也能用更經濟的價位，吃到實在的美味料理。

位於微風南山47樓、以「原生新法式料理」為定位的米其林餐盤推薦法式餐廳MiraWan，即日起更新菜單，主廚鄭裕錞（Josh）針對小資族構想設計，刻意將滿足感拉高，加入受歡迎的千層麵、海鮮鍋飯、三明治、夏日湯品等選項。

鄭裕錞從選材到食物製作一點都不馬虎，從原食材做起，每種高湯都是MiraWan廚房耗時慢燉，精選杜蘭小麥粉和土雞蛋黃桿成0.3釐米厚，連千層麵皮也手工自家製作，全品項不容許含人工添加，鮮味全來自天然食材。

櫻花蝦絲瓜卡布奇諾（180元）將夏日清爽絲瓜濃湯、米苔目與綜合蔬菜，結合而成有趣的口感。蛤蠣奶蓋綿密的泡泡與櫻花蝦油一口喝下，竄出海洋鮮味和絲瓜濃湯的甜美，是一款結合山、海和趣味的法式小湯品。

牛頰三明治（220元）以紅酒把牛頰燉得軟腴化口，搭配瑞士乳酪與墨西哥辣椒的濃厚口味，夾進奶油煎得酥脆吐司而成的三明治，搭配天然香草的阿根廷青醬一起沾食，滿足又過癮，喜歡微辣風味的消費者不可錯過。

法式和牛爽堡（單顆480元）有別於美式粗曠，仍保有法式料理的細膩。精選頂級多汁的日本和牛絞肉搭配炭火炙烤，漢堡排厚度直逼兩公分，調和秘制醬汁的酸甜和糖烙檸檬片，特意加倍蔬菜份量，最後夾進奶香濃郁的布里歐麵包，滿足又不失細膩誘人，是一款少見又驚豔的法式漢堡。

西班牙臘腸海鮮鍋飯（480元）以雞腿、茴香、白蝦提煉出的天然高湯製成，只能給海鮮飯專屬。再與越光米、番紅花、紅椒粉和西班牙臘腸，一起從生米燒成熟飯，鹹辣、鮮味和香料香氣，精華盡收，每一粒米都好有味道。嚴選的海鮮食材，最後再擠上炭烤檸檬角為鍋飯增加口感與香氣層次。

位於信義區新光三越4F的米其林餐盤推薦WILDWOOD，貼心考慮疫情期間上班族或居家工作者用餐便利與均衡，新推出活力單人套餐，主菜另附酥脆薯條、軟性飲料，自取優惠價8折後304元起。

台灣九層塔青醬貝殼麵、西班牙火腿、四季豆原價380元，自取價304元。貝殼麵拌炒融合台灣九層塔、腰果的青醬，小巧麵體充分吸附濃郁青醬，口感厚實軟Q，西班牙火腿增添鹹香，四季豆口感爽脆。

原木燒烤雞腿沙拉、白花椰、藜麥、柚子芥末醬原價480元，自取價384元。厚實去骨雞腿以墨西哥風味香料調味後直火柴燒，外皮焦香、肉質香嫩、肉汁甜美，搭佐酸香柚子芥末醬、白花椰、藜麥、馬鈴薯、甜菜根、舞菇等時蔬，美味飽足且豐富均衡。

味噌烤比目魚沙拉、白花椰、藜麥、柚子芥末醬原價480元，自取價384元。

厚切大比目魚塗抹混合白味噌、是拉差醬、柚子汁的特製味噌醬燒烤，肉質細嫩、甘醇甜香，佐酸香柚子芥末醬、白花椰、藜麥、馬鈴薯、甜菜根、舞菇等時蔬，健康低脂。

米其林盤推薦Chou Chou法式餐廳防疫期間除特別推出外帶法式餐盒380元起之外，還有多款熟食冷凍包售價150元起，簡單復熱即可完美復刻米其林星廚精湛手藝，在家也可輕鬆享用工序繁複的法式料理。

Chou Chou將多道工序繁複的傳統法式料理設計為法式餐盒，外帶自取380元起，提供油封鴨腿（380元）、慢燉豬臉頰（380元）、奶油燉雞（380元）、紅酒燉牛肉（480元）四款經典法式料理主菜選擇，搭配馬鈴薯泥或香脆油封馬鈴薯、爐烤時蔬、醋漬蕃茄、烘蛋，繽紛豐富、美味療癒。

在熟食冷凍包方面，則有焦化洋蔥湯150元、油封鴨腿350元、慢燉豬臉頰350元、奶油燉雞350元、紅酒燉牛肉450元可供選擇。

MiraWan法式和牛爽堡（不含啤酒薯條雞翅），單顆480元。圖／MiraWan提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MiraWan法式和牛爽堡（不含啤酒薯條雞翅），單顆480元。圖／MiraWan提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WILDWOOD台灣九層塔青醬貝殼麵、西班牙火腿、四季豆原價380元，自取價304元。圖／WILDWOOD提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
WILDWOOD台灣九層塔青醬貝殼麵、西班牙火腿、四季豆原價380元，自取價304元。圖／WILDWOOD提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
MiraWan櫻花蝦絲瓜卡布奇諾180元。圖／MiraWan提供
MiraWan櫻花蝦絲瓜卡布奇諾180元。圖／MiraWan提供
MiraWan牛頰三明治220元。圖／MiraWan提供
MiraWan牛頰三明治220元。圖／MiraWan提供
Chou Chou外帶法式餐盒的紅酒燉牛肉、馬鈴薯泥、爐烤時蔬、醋漬蕃茄和烘蛋，480元。圖／Chou Chou提供
Chou Chou外帶法式餐盒的紅酒燉牛肉、馬鈴薯泥、爐烤時蔬、醋漬蕃茄和烘蛋，480元。圖／Chou Chou提供
Chou Chou外帶法式餐盒的奶油燉雞、香脆油封馬鈴薯、爐烤時蔬、醋漬蕃茄和烘蛋，380元。圖／Chou Chou提供
Chou Chou外帶法式餐盒的奶油燉雞、香脆油封馬鈴薯、爐烤時蔬、醋漬蕃茄和烘蛋，380元。圖／Chou Chou提供
MiraWan法式餐廳主廚鄭裕錞。圖／MiraWan提供
MiraWan法式餐廳主廚鄭裕錞。圖／MiraWan提供

米其林 法式料理 海鮮

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