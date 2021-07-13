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買新包順便做環保！FENDI、LV新品主打友善環境材質
時尚精品使用環保材質設計商品頻率越來越高，在兼顧商業利益的同時盡可能做到友善環境，不只負起企業社會責任，也能讓消費者一起響應環保。本季包括FENDI、LV都在材質方面呼應此概念，推出造型好看又兼顧維護環境精神的包款。
FENDI全新推出使用義大利人造纖維公司Aquafil的ECONYL®尼龍纖維製作而成的方形Baguette信差包款，這種創新的尼龍纖維100%從會汙染地球的塑膠用品中回收再生，像是漁網、地毯及其他消費前後產生的尼龍廢料，它可以無限循環再生使用，又不失其品質。
鋪棉尼龍包身，讓Baguette信差包重量更輕盈，搭配亮眼的藍、黃等顏色更彰顯年輕活力。五金件也使用了與包身同色系打造，並附上可調節和拆卸的肩帶，共提供兩種尺寸選擇，預計7月15日起在全球FENDI精品店與官網販售。
而Louis Vuitton（簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh在今年秋冬，也推出主打環保材質的Felt Line系列，無論是包身上的緹花、內襯或是鍊條和邊角，都分別使用了像是有機棉與回收羊毛、取材自現有庫存的100%回收人造纖維，以及連鎖店回收的塑膠製成。主打的3款經典皮件，包含Keepall手袋、Keepall XS手袋與Soft Trunk，都以由Virgil Abloh設計、來自現有庫存的皮革拼貼裝飾，傳遞品牌在2025年前100%的產品將以環保概念創作的永續發展政策。
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