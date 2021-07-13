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買新包順便做環保！FENDI、LV新品主打友善環境材質

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
FENDI、LV本季都推出環保材質新品。圖／FENDI、LV提供
FENDI、LV本季都推出環保材質新品。圖／FENDI、LV提供

時尚精品使用環保材質設計商品頻率越來越高，在兼顧商業利益的同時盡可能做到友善環境，不只負起企業社會責任，也能讓消費者一起響應環保。本季包括FENDI、LV都在材質方面呼應此概念，推出造型好看又兼顧維護環境精神的包款。

FENDI全新推出使用義大利人造纖維公司Aquafil的ECONYL®尼龍纖維製作而成的方形Baguette信差包款，這種創新的尼龍纖維100%從會汙染地球的塑膠用品中回收再生，像是漁網、地毯及其他消費前後產生的尼龍廢料，它可以無限循環再生使用，又不失其品質。

鋪棉尼龍包身，讓Baguette信差包重量更輕盈，搭配亮眼的藍、黃等顏色更彰顯年輕活力。五金件也使用了與包身同色系打造，並附上可調節和拆卸的肩帶，共提供兩種尺寸選擇，預計7月15日起在全球FENDI精品店與官網販售。

而Louis Vuitton（簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh在今年秋冬，也推出主打環保材質的Felt Line系列，無論是包身上的緹花、內襯或是鍊條和邊角，都分別使用了像是有機棉與回收羊毛、取材自現有庫存的100%回收人造纖維，以及連鎖店回收的塑膠製成。主打的3款經典皮件，包含Keepall手袋、Keepall XS手袋與Soft Trunk，都以由Virgil Abloh設計、來自現有庫存的皮革拼貼裝飾，傳遞品牌在2025年前100%的產品將以環保概念創作的永續發展政策。

黑色尼龍Baguette Messenger (中)，71,000元。圖／FENDI提供
黑色尼龍Baguette Messenger (中)，71,000元。圖／FENDI提供
藍色尼龍Baguette Messenger (中)，71,000元。圖／FENDI提供
藍色尼龍Baguette Messenger (中)，71,000元。圖／FENDI提供
LV男裝藝術總監Virgil Abloh在今年秋冬，也推出主打環保材質的Felt Line系列商品，包含大衣和包款。圖／LV提供
LV男裝藝術總監Virgil Abloh在今年秋冬，也推出主打環保材質的Felt Line系列商品，包含大衣和包款。圖／LV提供
Felt Line系列Monogram Felt Keepall 50包，18萬4,000元。圖／LV提供
Felt Line系列Monogram Felt Keepall 50包，18萬4,000元。圖／LV提供
Felt Line系列Monogram Felt Keepall XS包，98,500元。圖／LV提供
Felt Line系列Monogram Felt Keepall XS包，98,500元。圖／LV提供
FENDI全新推出使用義大利人造纖維公司Aquafil的ECONYL®尼龍纖維製作而成的方形Baguette信差包款。圖／FENDI提供
FENDI全新推出使用義大利人造纖維公司Aquafil的ECONYL®尼龍纖維製作而成的方形Baguette信差包款。圖／FENDI提供
Felt Line系列Monogram Felt Soft Trunk包，15萬6,000元。圖／LV提供
Felt Line系列Monogram Felt Soft Trunk包，15萬6,000元。圖／LV提供
黑色尼龍Baguette Messenger (小) ，56,000元。圖／FENDI提供
黑色尼龍Baguette Messenger (小) ，56,000元。圖／FENDI提供

FENDI

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