買新包順便做環保！FENDI、LV新品主打友善環境材質

時尚精品使用環保材質設計商品頻率越來越高，在兼顧商業利益的同時盡可能做到友善環境，不只負起企業社會責任，也能讓消費者一起響應環保。本季包括FENDI、LV都在材質方面呼應此概念，推出造型好看又兼顧維護環境精神的包款。

FENDI全新推出使用義大利人造纖維公司Aquafil的ECONYL®尼龍纖維製作而成的方形Baguette信差包款，這種創新的尼龍纖維100%從會汙染地球的塑膠用品中回收再生，像是漁網、地毯及其他消費前後產生的尼龍廢料，它可以無限循環再生使用，又不失其品質。

鋪棉尼龍包身，讓Baguette信差包重量更輕盈，搭配亮眼的藍、黃等顏色更彰顯年輕活力。五金件也使用了與包身同色系打造，並附上可調節和拆卸的肩帶，共提供兩種尺寸選擇，預計7月15日起在全球FENDI精品店與官網販售。