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嘉義酒廠高粱酒好強！2021年國際烈酒競賽奪9面獎牌

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「玉山頂級陳高」（右）與「玉山瓷瓶茅台」，獲2021年倫敦國際烈酒競賽雙金牌肯定。圖／摘自玉山大曲-嘉義酒廠官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「玉山頂級陳高」（右）與「玉山瓷瓶茅台」，獲2021年倫敦國際烈酒競賽雙金牌肯定。圖／摘自玉山大曲-嘉義酒廠官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

嘉義酒廠高粱酒於2021年國際烈酒競賽（International Spirit Challenge，ISC）超過1800款作品參賽中，勇奪3面雙金牌、1面金牌及5面銀牌殊榮。

3面雙金牌最高榮譽由「玉山頂級陳高」、「玉山瓷瓶茅台」與「大麴酒（蔣公87歲壽酒）（60周年慶懷舊紀念酒禮盒）」獲得。

「玉山頂級陳高」酒精度50％，清香中帶濃香型白酒之特色，酒液晶瑩剔透、酒味醇厚回甘、入口清爽甘冽，誠為高粱酒之珍品。「玉山瓷瓶茅台」酒精度54%之高酒精度，濃香型大曲高粱酒。酒澈透明、酯香濃郁、香醇甜淨、醇厚味長。「大麴酒（蔣公87歲壽酒）（60周年慶懷舊紀念酒禮盒）」，由資深調酒師傅精心摘取第一道酒頭，去蕪存菁後，入甕儲存3年以上陳化，風味甘醇柔和，值得細細品嘗。

得到金牌的「玉山台灣原窖八年陳高（瓷瓶玉山圖）」，將當代知名水墨畫家蘇峰男教授所繪玉山圖樣融入陶瓷，讓視覺、嗅覺、味覺深切的感受陳年高粱酒之美，同時彰顯行家的尊貴心靈與地位。

獲得銀牌的5個酒款分別是「玉山三年台灣高梁酒（黑瓷瓶）」、「玉山三年台灣高梁酒（紅瓷瓶）」、「中山先生紀念酒」、「玉山高粱酒八年甕藏（帝雉）（普銷版）」、「玉山高粱酒十二年甕藏（紅麒麟）」。

來自英國倫敦的國際烈酒競賽（ISC），每年共超過1,300個酒款及70個國家以上的品牌參賽，為國際間公認具有權威性、公信力與影響力的烈酒競賽之一。由世界各地著名酒廠的調酒師、蒸餾專家、品酒專家及酒類專欄作家所組成的專業評審團，透過長達一星期的嚴格盲飲品評，針對各酒款的香氣、口感、尾韻等綜合表現進行評分，在比賽中獲獎的酒款即代表品質備受國際專業人士肯定。

2021年倫敦國際烈酒競賽（International Spirit Challenge，ISC）得獎品項：

【雙金牌】

0.66L玉山頂級陳高

0.5L玉山瓷瓶茅台

0.6L大麴酒（蔣公87歲壽酒）（60 周年慶懷舊紀念酒禮盒）

【金牌】

0.7L 玉山台灣原窖八年陳高（瓷瓶玉山圖）

【銀牌】

0.5L 玉山三年台灣高梁酒（黑瓷瓶）

0.5L 玉山三年台灣高梁酒（紅瓷瓶）

0.7L中山先生紀念酒

0.6L玉山高粱酒八年甕藏（帝雉）（普銷版）

0.75L玉山高粱酒十二年甕藏（紅麒麟）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

玉山 金牌 周年慶

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