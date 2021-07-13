野馬歐膩超威！LOEWE宣布泫雅成為全球品牌大使

韓國娛樂文化魅力在全球持續熱燒，近年來各大時尚精品找尋代言人、品牌大使時也都會將目光鎖定在此，希望在高人氣、國際能見度越來越廣的韓國偶像們的加持下，為品牌帶來助力。LOEWE近日隆重宣佈，邀請韓國女星泫雅（金泫雅Kim Hyun A）擔任全球品牌大使，雙方的合作讓人超驚喜，也可視為顛覆品牌風格的新嘗試。

泫雅是韓國著名的歌手，形象性感健康，會創作又會跳舞，多才多藝，狂野的表演風格還獲得「野馬」封號，出道以來人氣持續不墜。今年1月推出同名主打歌《I’m Not Cool》後迅速打上韓國各大音樂串流平台榜首，唱片也登上iTunes全球唱片榜榜首，在中國也享有超高人氣。不過LOEWE設計風格較為溫暖柔和，和泫雅的火辣形象有著不小的差異，這次合作也許能以這種衝突、反差感碰撞出新火花。

對於此次雙方的合作，LOEWE創意總監Jonathan Anderson表示：「本人欣喜的歡迎泫雅成為LOEWE家庭一員，這新的合作關係令人非常興奮，並期待與泫雅在未來日子合作無間，共創佳績。」泫雅本人則用「奇妙的一刻」來表達擔任品牌大使的感想。