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這3家飯店超人氣甜點開放外帶 居家午茶像度假

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
華泰王子大飯店的熱門甜點「鴨蛋黃布丁」，限量外購。圖／華泰王子大飯店提供
華泰王子大飯店的熱門甜點「鴨蛋黃布丁」，限量外購。圖／華泰王子大飯店提供

宅在家也想來場美美的下午茶，除了排盤得自己來，美型美味的甜點現在也可以從飯店直送到家。以涵碧樓為例，宅配午茶採冷凍方式，可確保「美型」不受損，常溫稍解凍，另添冰沙的甜蜜滋味，想像在湖畔、宅家度假也可以加點美好。

日月潭畔度假酒店涵碧樓，集合館內限定的經典甜點搭配麵包、手工餅乾、茶包，分別推出3款下午茶，即起於官方購物網站開賣。其中，館內熱銷的「蜜香紅玉生乳捲」，點心坊主廚Victor加入紅玉紅茶，讓戚風蛋糕散發出紅玉特有的薄荷與肉桂香氣，生乳捲內餡則是北海道中澤鮮奶油加入龍眼花蜜打發的綿密慕絲；另一款新品，Victor大膽採用埔里在地刺蔥研發「刺蔥柳橙乳酪蛋糕」，滋味很有「山林感」。組合另包括館內新鮮出爐即秒殺的鹽可頌，以及鹹蛋黃、燕麥等手工餅乾。每組550元起。

想念太魯閣風景？太魯閣晶英酒店也推出全新線上購物平台，除了自助餐檯受歡迎的爐烤牛肉料理，還有全新冷凍即食包商品馬告蕃茄燉牛肉、刺蔥綠咖哩雞肉等，就連超人氣甜點「磅蛋糕」也可以外送到家，有香蕉、檸檬兩款口味，每份300元。想讓居家午茶更有氛圍，酒店內空氣中的淡淡木蘭花清香，也可以宅到家，另有「有山真好」生活系列商品，同步喚回自然。

華泰王子大飯店的巨星商品「鴨蛋黃布丁」，也開放外帶外送。即日起至7月31日限量開賣，一組2入特價180元。這是主廚以綿密鮮奶油、鮮奶和鴨蛋製成，濃郁的蛋香、飽和的色澤及滑順口感，是華泰王子大飯店驢子餐廳、九華樓的餐後人氣甜點。業者表示，「鴨蛋黃布丁」也象徵希望疫情邁向歸零，送禮自用都適合。

濕潤的香蕉磅蛋糕，一直是太魯閣旅行中迷人的滋味。圖／太魯閣晶英提供
濕潤的香蕉磅蛋糕，一直是太魯閣旅行中迷人的滋味。圖／太魯閣晶英提供
涵碧樓推出「經典午茶」宅配組合，精選館內熱銷蜜香紅玉生乳捲，搭配鹽可頌、手工餅乾、茶包，彷彿將夏日湖畔的浪漫度假感搬回家。圖／涵碧樓提供
涵碧樓推出「經典午茶」宅配組合，精選館內熱銷蜜香紅玉生乳捲，搭配鹽可頌、手工餅乾、茶包，彷彿將夏日湖畔的浪漫度假感搬回家。圖／涵碧樓提供

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