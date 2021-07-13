跟著超模、KOL學珠寶穿搭 坎城風格指南手刀筆記

想跟著明星名人學品味？大型影展、時尚派對的名人造型一向是最佳時機。日前甫落幕的2021年坎城影展（Cannes Film Festival），便有超模Lorena Rae、法國演員Camille Cottin、超模Anja Rubik、知名KOL Nour Arida，不約而同穿戴上寶詩龍（Boucheron）高級珠寶，出席紅毯或開雲集團的「Women In Motion」晚宴，展現時髦品味。

莎瑪海耶克Salma Hayek雖然近年少有新作但仍是紅毯焦點，一身及地長禮服配波浪捲髮散發野性魅力，耳畔的金魚造型高級珠寶耳環則出自Boucheron本月甫發表的Carte Blanche, Holographique高級珠寶系列，婀娜、柔軟與流動意念鮮明生動，金魚尾巴更使用鏤空琺瑯，極三重金工工藝於一身。

在耳畔展現華麗風情的還有法國女演員Camille Cottin，纖細修長的她選擇平口開高岔的黑色洋裝展露自信與高級感，同時戴上Prisme耳環與手鐲，兩件珠寶都使用經特殊「全息技術」處理水晶，展現來自外太空的仙氣虹彩視覺；同樣以黑色視覺搭配閃耀珠寶的另有名模Nour Arida，戴上Boucheron Cape de Lumière璀璨披肩，黃金打造的珠寶再鑲嵌1顆黃水晶主石約81.61克拉，與總重約5.59克拉的851顆鑽石，帶來歐陸帝國風格的皇室古典風韻。