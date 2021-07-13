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跟著超模、KOL學珠寶穿搭 坎城風格指南手刀筆記

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Salma Hayek耳畔的金魚造型高級珠寶耳飾，出自Boucheron本月甫發表的高級珠寶，並集鏤空琺瑯等三重金工工藝於一身，價格店洽。圖 / 寶詩龍提供（合成圖）。
Salma Hayek耳畔的金魚造型高級珠寶耳飾，出自Boucheron本月甫發表的高級珠寶，並集鏤空琺瑯等三重金工工藝於一身，價格店洽。圖 / 寶詩龍提供（合成圖）。

想跟著明星名人學品味？大型影展、時尚派對的名人造型一向是最佳時機。日前甫落幕的2021年坎城影展（Cannes Film Festival），便有超模Lorena Rae、法國演員Camille Cottin、超模Anja Rubik、知名KOL Nour Arida，不約而同穿戴上寶詩龍（Boucheron）高級珠寶，出席紅毯或開雲集團的「Women In Motion」晚宴，展現時髦品味。

莎瑪海耶克Salma Hayek雖然近年少有新作但仍是紅毯焦點，一身及地長禮服配波浪捲髮散發野性魅力，耳畔的金魚造型高級珠寶耳環則出自Boucheron本月甫發表的Carte Blanche, Holographique高級珠寶系列，婀娜、柔軟與流動意念鮮明生動，金魚尾巴更使用鏤空琺瑯，極三重金工工藝於一身。

在耳畔展現華麗風情的還有法國女演員Camille Cottin，纖細修長的她選擇平口開高岔的黑色洋裝展露自信與高級感，同時戴上Prisme耳環與手鐲，兩件珠寶都使用經特殊「全息技術」處理水晶，展現來自外太空的仙氣虹彩視覺；同樣以黑色視覺搭配閃耀珠寶的另有名模Nour Arida，戴上Boucheron Cape de Lumière璀璨披肩，黃金打造的珠寶再鑲嵌1顆黃水晶主石約81.61克拉，與總重約5.59克拉的851顆鑽石，帶來歐陸帝國風格的皇室古典風韻。

壓軸的或屬波蘭超模、ig帳號anja_rubik擁有130多萬粉絲人數的Anja Rubik。她混搭一條頂級珠寶Ruban Diamants鑽石緞帶，以及一件頂級珠寶Fleche問號項鍊，兩件白金珠寶的閃耀光芒已令人難以忽視，加上Anja Rubik穿上削肩、不對稱的黑色長洋裝，混合了力量感、奢華與自信，三位一體全展開。

經「全息技術」處理的Boucheron頂級珠寶系列Prisme耳環，為Camille Cottin配戴並散發空靈的仙氣視覺。圖 / 寶詩龍提供（合成圖）。
經「全息技術」處理的Boucheron頂級珠寶系列Prisme耳環，為Camille Cottin配戴並散發空靈的仙氣視覺。圖 / 寶詩龍提供（合成圖）。
Boucheron頂級珠寶系列Opalescence耳環，玫瑰金750，鑲嵌441顆鑽石、11顆蛋白石，價格店洽。圖 / 寶詩龍提供。
Boucheron頂級珠寶系列Opalescence耳環，玫瑰金750，鑲嵌441顆鑽石、11顆蛋白石，價格店洽。圖 / 寶詩龍提供。
Boucheron頂級珠寶系列Prisme手環，白金，鑲嵌914顆鑽石(約13.05克拉、70顆全息技術處理水晶約221.00克拉，價格店洽。圖 / 寶詩龍提供。
Boucheron頂級珠寶系列Prisme手環，白金，鑲嵌914顆鑽石(約13.05克拉、70顆全息技術處理水晶約221.00克拉，價格店洽。圖 / 寶詩龍提供。
名模Nour Arida，宛如金色披肩的Boucheron Cape de Lumière璀璨披肩，呈現宛如中世紀古帝國的皇室風範。圖 / 寶詩龍提供（合成圖）。
名模Nour Arida，宛如金色披肩的Boucheron Cape de Lumière璀璨披肩，呈現宛如中世紀古帝國的皇室風範。圖 / 寶詩龍提供（合成圖）。
波蘭超模Anja Rubik身上的頂級珠寶Fleche問號項鍊不對稱、但富結構之美，從肢體與神情間流露出自信與霸氣。圖 / 寶詩龍提供（合成圖）。
波蘭超模Anja Rubik身上的頂級珠寶Fleche問號項鍊不對稱、但富結構之美，從肢體與神情間流露出自信與霸氣。圖 / 寶詩龍提供（合成圖）。
Boucheron頂級珠寶Fleche問號項鍊，鑲嵌644顆鑽石總重約19.89克拉，價格店洽。圖 / 寶詩龍提供。
Boucheron頂級珠寶Fleche問號項鍊，鑲嵌644顆鑽石總重約19.89克拉，價格店洽。圖 / 寶詩龍提供。
Boucheron頂級珠寶系列Cape de Lumière璀璨披肩，鑲嵌1顆黃水晶主石約 81.61克拉、851顆鑽石約 5.59克拉，價格店洽。圖 / 寶詩龍提供。
Boucheron頂級珠寶系列Cape de Lumière璀璨披肩，鑲嵌1顆黃水晶主石約 81.61克拉、851顆鑽石約 5.59克拉，價格店洽。圖 / 寶詩龍提供。

珠寶 鑽石 法國

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