百元入手飯店下酒菜！六福客棧老師傅的獨門料理開賣了

繼續宅在家，追劇、小酌，或是熬夜看比賽，總覺嘴饞，此刻有新選擇。六福旅遊集團旗下的「六福美饌」美食網站新推「六福客棧下酒菜」系列，延續六福客棧老字號飄香半世紀的手藝，挖掘老師傅獨門功夫菜秘方，推出吮指回味的「蔥香水晶鴨翅」、微辣上癮的「老滷麻辣鴨掌」、「秘製香辣酒螺」、入口即化的「蠔汁鳳爪」、爽口開胃的「川味涼拌海鮮」等5款下酒菜，除「蠔汁鳳爪」需再復熱，其他料理退冰開封即可品嘗，單品價格88~238元，另有功夫下酒菜優惠組。

其中，「蔥香水晶鴨翅」以六福客棧老師傅秘製中藥材配方製成的白滷汁，中藥香氣滲入鴨翅，再拌上蔥油，吃起來肉質Q彈甜美，帶有微微蔥香混和著中藥香氣，讓人吮指回味，除可搭配啤酒，也與高粱、威士忌等烈酒超對味。

若想暢快配啤酒，推薦香辣夠味的下酒菜，像是麻辣香氣濃郁的「老滷麻辣鴨掌」、麻辣爽脆有嚼勁的「秘製香辣酒螺」，還有爽口開胃又吃得到海鮮鮮甜的「川味涼拌海鮮」等，都是絕配。

另一道「蠔汁鳳爪」，則是經典港點，佐酒、搭配茶飲皆可。主廚將新鮮雞爪先炸後炆，再以豆豉、頂級蠔油、醬油等自製的黃金比例滷汁熬製而成，入口輕抿就皮骨分離，吃進Q彈有味的鳳爪肉後，勿忘吸吮骨頭，品味醬汁鮮甜。

六福美饌官網：https://www.leofoofood.com.tw/。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康