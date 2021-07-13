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百搭紅、白、藍配色 Longchamp推出法國國慶限定系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Le Pliage®LGP系列手提包（M），7,800元。圖／Longchamp提供
Le Pliage®LGP系列手提包（M），7,800元。圖／Longchamp提供

7月14是法國國慶日，時尚品牌Longchamp特別推出限定系列歡慶這個熱鬧時刻，以標誌性的Le Pliage®折疊包款為主角，換上兩種外觀設計，亮眼百搭的風格當中又不失充滿法國意象的特色。

Longchamp的Le Pliage®折疊系列包款，以輕便實用的設計聞名，一直是品牌最有代表性的單品。這次為法國國慶推出的限定版，主要分為兩種款式，都以海軍藍尼龍帆布為包身，配上俄羅斯皮革細節，其中一款包身印上白、紅色書寫的LGP字母，和底色的海軍藍整體呈現出法國國旗的色彩組合。

另一款則是將Longchamp標誌性奔馬刺繡Logo換上藍、白和紅色新衣，同樣象徵法國國旗，背面更以紅色字體寫上品牌發源地—巴黎總部地址與Très Paris非常巴黎的顛倒字句圖樣，當包款被折疊收納起來時，這個顛倒的圖樣就會變正，展現設計小巧思。全系列提供不同尺寸的手提包、肩背袋、化妝包等，滿足各種使用需求。

Le Pliage®LGP系列肩揹包，5,100元。圖／Longchamp提供
Le Pliage®LGP系列肩揹包，5,100元。圖／Longchamp提供
Le Pliage®TRÈS PARIS系列手提包（XS），6,800元。圖／Longchamp提供
Le Pliage®TRÈS PARIS系列手提包（XS），6,800元。圖／Longchamp提供
Le Pliage®TRÈS PARIS系列肩揹袋（L，正面），6,400元。圖／Longchamp提供
Le Pliage®TRÈS PARIS系列肩揹袋（L，正面），6,400元。圖／Longchamp提供
Le Pliage®TRÈS PARIS系列化妝包（XS），2,800元。圖／Longchamp提供
Le Pliage®TRÈS PARIS系列化妝包（XS），2,800元。圖／Longchamp提供
時尚品牌Longchamp特別推出法國國慶日限定系列。圖／Longchamp提供
時尚品牌Longchamp特別推出法國國慶日限定系列。圖／Longchamp提供
當包款被折疊收納起來時，顛倒的字母圖樣就會變正，展現設計小巧思。圖／Longchamp提供
當包款被折疊收納起來時，顛倒的字母圖樣就會變正，展現設計小巧思。圖／Longchamp提供
Le Pliage®TRÈS PARIS系列肩揹袋（L，反面），6,400元。圖／Longchamp提供
Le Pliage®TRÈS PARIS系列肩揹袋（L，反面），6,400元。圖／Longchamp提供

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