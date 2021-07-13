百搭紅、白、藍配色 Longchamp推出法國國慶限定系列

7月14是法國國慶日，時尚品牌Longchamp特別推出限定系列歡慶這個熱鬧時刻，以標誌性的Le Pliage®折疊包款為主角，換上兩種外觀設計，亮眼百搭的風格當中又不失充滿法國意象的特色。

Longchamp的Le Pliage®折疊系列包款，以輕便實用的設計聞名，一直是品牌最有代表性的單品。這次為法國國慶推出的限定版，主要分為兩種款式，都以海軍藍尼龍帆布為包身，配上俄羅斯皮革細節，其中一款包身印上白、紅色書寫的LGP字母，和底色的海軍藍整體呈現出法國國旗的色彩組合。