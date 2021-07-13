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百搭紅、白、藍配色 Longchamp推出法國國慶限定系列
7月14是法國國慶日，時尚品牌Longchamp特別推出限定系列歡慶這個熱鬧時刻，以標誌性的Le Pliage®折疊包款為主角，換上兩種外觀設計，亮眼百搭的風格當中又不失充滿法國意象的特色。
Longchamp的Le Pliage®折疊系列包款，以輕便實用的設計聞名，一直是品牌最有代表性的單品。這次為法國國慶推出的限定版，主要分為兩種款式，都以海軍藍尼龍帆布為包身，配上俄羅斯皮革細節，其中一款包身印上白、紅色書寫的LGP字母，和底色的海軍藍整體呈現出法國國旗的色彩組合。
另一款則是將Longchamp標誌性奔馬刺繡Logo換上藍、白和紅色新衣，同樣象徵法國國旗，背面更以紅色字體寫上品牌發源地—巴黎總部地址與Très Paris非常巴黎的顛倒字句圖樣，當包款被折疊收納起來時，這個顛倒的圖樣就會變正，展現設計小巧思。全系列提供不同尺寸的手提包、肩背袋、化妝包等，滿足各種使用需求。
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