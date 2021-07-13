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微解封快閃！香宮烤鴨送進房 台北遠東微旅行5,288元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
香格里拉「安心解鴨住房專案」，住客可於房內享用香宮烤鴨三吃。圖／台北遠東香格里拉提供
香格里拉「安心解鴨住房專案」，住客可於房內享用香宮烤鴨三吃。圖／台北遠東香格里拉提供

今起微解封，台北遠東香格里拉於7月13~15日推出限時3天快閃優惠「香格里拉安心解鴨住房專案」， 7月31日前，兩人同行入住尊榮客房特價5,288元 (原價13,326元)，享免費升等至台北101景觀尊榮客房、客房內享用超人氣香宮烤鴨三吃、再享價值3千元飯店餐飲住宿抵用券等超值好禮。宅度假兼吃烤鴨，景觀客房就是私人用餐包廂，既是微旅行，也滿足口腹的美好期盼。

台北遠東香格里拉今起至7月15日下午5點推出「香格里拉安心解鴨住房專案」限時閃購優惠，不分平假日每晚5,288元，兩人同行入住尊榮客房乙晚，不僅可免費升等至台北101景觀尊榮客房，還可享用連續3年獲得米其林餐盤推薦的香宮招牌脆皮烤鴨三吃，包含片皮鴨配捲餅、蹄香生菜片鴨鬆及時菜豆腐鴨湯(原價2,935元)，退房再加贈價值3千元飯店禮券，適用於台北、台南遠東香格里拉住宿與餐飲以及位於板橋的館外餐廳Mega 50。

此外，於入住期間或退房時加購外帶餐點，還可享85折優惠，接著把美味帶回家。住宿可使用健身設施，第3人入住需加收1,500元，包含加床並享同等禮遇；每間客房皆備有大型景觀窗盡攬城市美景，欣賞台北101和群山圍繞的日夜壯麗景觀。

此優惠及房型需視訂房時客房供應情況，方可確認訂房，優惠每日限量供應，需事先至少兩天前訂房。詳情可洽：02-2376-3266。

限時3天快閃優惠， 7月31日前兩人入住尊榮客房+烤鴨三吃，特價5,288元。 圖／台北遠東香格里拉提供
限時3天快閃優惠， 7月31日前兩人入住尊榮客房+烤鴨三吃，特價5,288元。 圖／台北遠東香格里拉提供

香格里拉 烤鴨 台北101

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