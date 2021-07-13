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無國界醫生50周年慶 德系手表NOMOS有愛相挺獻回饋

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
每售出一只無國界醫生成立50週年紀念腕表，NOMOS將捐出新台幣3,600元予無國界醫生組織，用於支持緊急醫療援助。圖 / NOMOS提供。
每售出一只無國界醫生成立50週年紀念腕表，NOMOS將捐出新台幣3,600元予無國界醫生組織，用於支持緊急醫療援助。圖 / NOMOS提供。

幫助他人始終是人性的可貴一面，而無私奉獻更是促進人類文明昇華的重要美德。適逢「無國界醫生（Médecins Sans Frontières）」成立50周年，德國手表品牌NOMOS推出一只Tangente 38「無國界醫生」50周年紀念腕表，為無私大愛，誠摯相挺。

於1971年巴黎創立的無國界醫生（Médecins Sans Frontières）（以下簡稱MSF）組織，其宗旨為向世界各地需要醫療援助的人們提供服務。NOMOS與MSF合作至今邁入第10年，過去已製造並銷售超過10,000只以上聯名手表，每一只手表12點鐘方向的阿拉伯數字12皆為紅色，也象徵12位草創時的醫生。

最新一款Tangente 38無國界醫生50周年紀念腕表延續系列簡約風格，採用時標與阿拉伯數字間隔將繼的設計手法。38毫米的精鋼表殼具備時鐘、分鐘與小秒鐘的顯示功能，同時阿拉伯數字12也是唯一的紅色數字。

但別為Tangente 38簡約的設計所迷惑了，其所使用的ALPHA手上鍊機芯具備包含格拉蘇蒂棘爪結構、四分之三夾板、六方位調校、回火藍鋼螺絲、停秒裝置等多款結構、工序與修飾特色。表款訂價約64,800元，同時每售出一只無國界醫生成立50週年紀念腕表，NOMOS將捐出新台幣3,600元予無國界醫生組織，用於支持緊急醫療援助。白色面盤並搭灰色、軍事風格的NATO尼龍表帶，象徵無國界醫生起而行的行動力，無遠弗屆。

由於服裝包浩斯設計美學「形隨機能」的簡約，讓NOMOS腕表帶來造型與風格的無限可能。圖 / 翻攝自instagram。
由於服裝包浩斯設計美學「形隨機能」的簡約，讓NOMOS腕表帶來造型與風格的無限可能。圖 / 翻攝自instagram。
貌似簡約的NOMOS，在機芯處理上，秉持表廠所在地格拉蘇蒂的製表傳統。圖 / 翻攝自instagram。
貌似簡約的NOMOS，在機芯處理上，秉持表廠所在地格拉蘇蒂的製表傳統。圖 / 翻攝自instagram。
六點鐘的「小秒針」，以黑色的短指針分秒運行。圖 / NOMOS提供。
六點鐘的「小秒針」，以黑色的短指針分秒運行。圖 / NOMOS提供。
NOMOS，Tangente 38「無國界醫生」50周年紀念腕表，精鋼、38毫米、手上鍊機芯、時間顯示、64,800元。圖 / NOMOS提供。
NOMOS，Tangente 38「無國界醫生」50周年紀念腕表，精鋼、38毫米、手上鍊機芯、時間顯示、64,800元。圖 / NOMOS提供。

無國界醫生 腕表

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