無國界醫生50周年慶 德系手表NOMOS有愛相挺獻回饋

幫助他人始終是人性的可貴一面，而無私奉獻更是促進人類文明昇華的重要美德。適逢「無國界醫生（Médecins Sans Frontières）」成立50周年，德國手表品牌NOMOS推出一只Tangente 38「無國界醫生」50周年紀念腕表，為無私大愛，誠摯相挺。

於1971年巴黎創立的無國界醫生（Médecins Sans Frontières）（以下簡稱MSF）組織，其宗旨為向世界各地需要醫療援助的人們提供服務。NOMOS與MSF合作至今邁入第10年，過去已製造並銷售超過10,000只以上聯名手表，每一只手表12點鐘方向的阿拉伯數字12皆為紅色，也象徵12位草創時的醫生。

最新一款Tangente 38無國界醫生50周年紀念腕表延續系列簡約風格，採用時標與阿拉伯數字間隔將繼的設計手法。38毫米的精鋼表殼具備時鐘、分鐘與小秒鐘的顯示功能，同時阿拉伯數字12也是唯一的紅色數字。