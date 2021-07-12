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免費吃冰火菠蘿、滿額送流沙包！「添好運」台中開新店

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
為慶祝勤美店開幕，消費滿額即贈送「添好運流沙包」兌換券。圖／和億提供
為慶祝勤美店開幕，消費滿額即贈送「添好運流沙包」兌換券。圖／和億提供

自2014年登台之後，來自香港米其林星級港點「添好運」，將於7月15日再於台中勤美誠品開設新分店，乃是台中第3間、全台第11間門市。店內除了經典料理之外，還有包廂限定供應的「米其林港點私廚宴」，以及3款限定調酒。為慶祝新店開幕，也限時推出加入會員送港式奶茶、打卡送「冰火菠蘿」、滿500送流沙包等不同優惠。

添好運在香港已經連續12年獲得米其林一星的肯定，並由和億生活集團在2014年引進來台，目前在台灣共有10間門市。即將開幕的勤美店，共設有102個座位，包含5個包箱，每個包廂可容納5～12人，乃是「全台包廂最多」的添好運。同時全店採文青風格設計，透過吊燈、屏風等元素，創造出時尚風格，並有代表添好運的「T+」字樣貫穿全場。同時店內野設有「禮品區」與「外帶專區」。

除了現有的台北車站店、松山車站店外，勤美店也提供獨立大包箱限定的「米其林港點私廚宴」，採專人位上的套餐服務，提供10道式餐點，共有「金箔私廚港點」（每位1280元）、「好運私廚港點」（每位980元）2種方案可供選擇，滿8人或低消6000即可預定，訂位加贈紅酒1瓶（價值452元）。同時店內也推出「微醺楊枝甘露」、「遇見台中」及「粉紅佳人」等3款限定調酒，僅限勤美店販售。

為慶祝新店開幕，7月15日至8月15日期間，凡加入會員即贈送「港式奶茶」1杯（價值88元）；每日前50名顧客，消費不限金額，並參與打卡活動，就贈送「好運冰火菠蘿」1顆（價值39元）；消費滿500元，就贈送「添好運流沙包」兌換券，可供下次使用（價值138元）。

添好運勤美店將於7月15日開幕。圖／和億提供
添好運勤美店將於7月15日開幕。圖／和億提供

米其林 香港 奶茶

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