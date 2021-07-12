香奈兒N°5頂級珠寶系列 捕捉風靡全球一世紀的香氣

氣味稍縱即逝，然而珠寶，是將數十億年前就存在地球的星塵淬煉結晶再經設計的永恆；氣味由嗅覺感知，珠寶則訴諸視覺和觸感。想要用珠寶捕捉香氣，無疑是難的。香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau，在香奈兒經典的N°5香水誕生100周年之際，傾力構思N°5系列高級珠寶，成為有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列。

●從瓶身結構到澎湃香氣的釋放●

Patrice Leguéreau從香奈兒女士的創作軌跡中得到啟發。1921年香奈兒女士與恩尼斯鮑（Ernest Beaux）創作革命性的N°5香水；1932年，她以女性服裝設計師的身份創作了鉑金鑲嵌鑽石的Bijoux de Diamants鑽石珠寶，顛覆了由男性主導的法國高級珠寶界。「「嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）當年創作以相同的願景走進這兩個世界，專注於大膽及追求卓越。我想透過此系列重現這種創作態度。」

最早於年初亮相的55.55項鍊，可以說是集大成之作。如今曝光的全系列作品，共26個子系列123件珠寶，從5個不同的面向，刻畫N°5香水的特質：瓶蓋The Stopper、瓶身The Bottle、數字The Number、花卉The Flowers、香氣的軌跡The Sillage。而這一系列珠寶也以白、黃、橙、粉紅、紅5大色系的寶石，將香奈兒女士最鍾愛的幸運數字5，化作符碼暗自鑲嵌，演繹香水的豐富與獨特。

耗時2年創作的N°5高級珠寶，在過程中更為香奈兒注入了全新的珠寶工藝能量。珠寶創意工作在構思瓶蓋結構時，為N°5系列開發獨特帶有切邊的包邊技術，融合了祖母綠形切割形狀的不同角度，別具圖騰效果。而圓潤如滴滴香水的金屬台座，創造360度內外皆美的精緻體驗。與N°5香水瓶蓋相互呼應的祖母綠形扣環，以簡便操作的按扣方便配戴，出現於此系列數個珠寶套組之中；具立體感且卻又無比輕盈的花卉，則是透過蠟像雕刻手法製作。

●5大主軸、5種色調●

N°5香水的包裝無疑是劃時代的經典。以一眼即可辨識N°5香水瓶蓋為設計核心，不但聯想起俯瞰的巴黎芳登廣場（Place Vendôme）八角形，也似於珠寶工藝中所使用的祖母綠形切割（Emerald Cut）。Bubbly Stopper系列結合如香水汁液般的珍珠，Ribbon Stopper系列則裝飾經典的緞帶蝴蝶結，以多重香奈兒的經典符碼演繹瓶蓋獨特帶切角的矩形。

而同樣高辨識度的N°5香水幾何瓶身，輪廓在長項鍊、胸針及耳環上明顯可見，透過不同材質和寶石，展現精彩的視覺效果。N°5 Signature Bottle系列以鋪鑲鑽石突顯瓶蓋與瓶身線條輪廓，運用圓形切割鑽石詮釋香水蜜蠟封瓶技術 （Baudruchage），搭配鋪鑲鑽石象徵瓶身上正方形標籤，垂墜的水滴形黃色剛玉則比喻滴滴N°5香水。同樣是N°5香水瓶，N°5 Sparkling Silhouette系列則以結合建築風格的線條創造留白空間，花式切割鑽石猶如懸浮於半空中，視覺效果精緻且細膩。

另一方面，香水本身命名的阿拉伯數字5圖騰，也成為一系列珠寶的主要視覺元素，例如N°5 Drop系列便巧玩這個符號本身的微妙律動感。Ribboned N°5、Graphic N°5、Knotted N°5更從3D立體的角度進一步詮釋數字5圖騰。花香調的N°5香水，核心來自於格拉斯茉莉，五月玫瑰及依蘭依蘭，這些花卉也以具象而繽紛的方式盛開。