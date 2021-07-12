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香奈兒N°5頂級珠寶系列 捕捉風靡全球一世紀的香氣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Ylang Ylang戒指，18K黃金及鉑金鑲嵌1.37克拉圓形切割黃色剛玉、鑽石、黃色剛玉及白水晶，375萬7,000元。圖／香奈兒提供
Ylang Ylang戒指，18K黃金及鉑金鑲嵌1.37克拉圓形切割黃色剛玉、鑽石、黃色剛玉及白水晶，375萬7,000元。圖／香奈兒提供

氣味稍縱即逝，然而珠寶，是將數十億年前就存在地球的星塵淬煉結晶再經設計的永恆；氣味由嗅覺感知，珠寶則訴諸視覺和觸感。想要用珠寶捕捉香氣，無疑是難的。香奈兒珠寶創意工作室總監Patrice Leguéreau，在香奈兒經典的N°5香水誕生100周年之際，傾力構思N°5系列高級珠寶，成為有史以來第一個向香水致敬的頂級珠寶系列。

●從瓶身結構到澎湃香氣的釋放●

Patrice Leguéreau從香奈兒女士的創作軌跡中得到啟發。1921年香奈兒女士與恩尼斯鮑（Ernest Beaux）創作革命性的N°5香水；1932年，她以女性服裝設計師的身份創作了鉑金鑲嵌鑽石的Bijoux de Diamants鑽石珠寶，顛覆了由男性主導的法國高級珠寶界。「「嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）當年創作以相同的願景走進這兩個世界，專注於大膽及追求卓越。我想透過此系列重現這種創作態度。」

最早於年初亮相的55.55項鍊，可以說是集大成之作。如今曝光的全系列作品，共26個子系列123件珠寶，從5個不同的面向，刻畫N°5香水的特質：瓶蓋The Stopper、瓶身The Bottle、數字The Number、花卉The Flowers、香氣的軌跡The Sillage。而這一系列珠寶也以白、黃、橙、粉紅、紅5大色系的寶石，將香奈兒女士最鍾愛的幸運數字5，化作符碼暗自鑲嵌，演繹香水的豐富與獨特。

耗時2年創作的N°5高級珠寶，在過程中更為香奈兒注入了全新的珠寶工藝能量。珠寶創意工作在構思瓶蓋結構時，為N°5系列開發獨特帶有切邊的包邊技術，融合了祖母綠形切割形狀的不同角度，別具圖騰效果。而圓潤如滴滴香水的金屬台座，創造360度內外皆美的精緻體驗。與N°5香水瓶蓋相互呼應的祖母綠形扣環，以簡便操作的按扣方便配戴，出現於此系列數個珠寶套組之中；具立體感且卻又無比輕盈的花卉，則是透過蠟像雕刻手法製作。

●5大主軸、5種色調●

N°5香水的包裝無疑是劃時代的經典。以一眼即可辨識N°5香水瓶蓋為設計核心，不但聯想起俯瞰的巴黎芳登廣場（Place Vendôme）八角形，也似於珠寶工藝中所使用的祖母綠形切割（Emerald Cut）。Bubbly Stopper系列結合如香水汁液般的珍珠，Ribbon Stopper系列則裝飾經典的緞帶蝴蝶結，以多重香奈兒的經典符碼演繹瓶蓋獨特帶切角的矩形。

而同樣高辨識度的N°5香水幾何瓶身，輪廓在長項鍊、胸針及耳環上明顯可見，透過不同材質和寶石，展現精彩的視覺效果。N°5 Signature Bottle系列以鋪鑲鑽石突顯瓶蓋與瓶身線條輪廓，運用圓形切割鑽石詮釋香水蜜蠟封瓶技術 （Baudruchage），搭配鋪鑲鑽石象徵瓶身上正方形標籤，垂墜的水滴形黃色剛玉則比喻滴滴N°5香水。同樣是N°5香水瓶，N°5 Sparkling Silhouette系列則以結合建築風格的線條創造留白空間，花式切割鑽石猶如懸浮於半空中，視覺效果精緻且細膩。

另一方面，香水本身命名的阿拉伯數字5圖騰，也成為一系列珠寶的主要視覺元素，例如N°5 Drop系列便巧玩這個符號本身的微妙律動感。Ribboned N°5、Graphic N°5、Knotted N°5更從3D立體的角度進一步詮釋數字5圖騰。花香調的N°5香水，核心來自於格拉斯茉莉，五月玫瑰及依蘭依蘭，這些花卉也以具象而繽紛的方式盛開。

全系列作品中最抽象也最精彩的部分，則是以珠寶捕捉的香氣的軌跡（The Sillage），配戴起來彷彿像香水般閃爍融合於肌膚上。Golden Burst系列結合奢華如陽光與琥珀色調的帝王拓帕石，耀眼的巴洛克風格項鍊共鑲嵌350克拉的寶石。Blushing Sillage則以粉紅色彩融合金黃層次，詮釋女性柔美同時注入力量。Golden Sillage系列則捕捉到香水瓶爆裂後光芒四射的瞬間，讓人光用看的就聞到猶如一片雲霧瀰漫的絕美香氣。

可轉換為長項鍊或是多層次手鍊的Grasse Jasmine可轉換式珠寶腕表，18K白金及黃金鑲嵌1克拉EF-VVS+梨形切割主鑽、黃色剛玉、鑽石及養珠，631萬4,000元。圖／香奈兒提供
可轉換為長項鍊或是多層次手鍊的Grasse Jasmine可轉換式珠寶腕表，18K白金及黃金鑲嵌1克拉EF-VVS+梨形切割主鑽、黃色剛玉、鑽石及養珠，631萬4,000元。圖／香奈兒提供
N°5 Drop耳環，18K黃金鑲嵌2.52克拉梨形切割黃色綠柱石、0.70克拉E-VVS1梨形切割鑽石、鑽石及黃色綠柱石，184萬8,000元。圖／香奈兒提供
N°5 Drop耳環，18K黃金鑲嵌2.52克拉梨形切割黃色綠柱石、0.70克拉E-VVS1梨形切割鑽石、鑽石及黃色綠柱石，184萬8,000元。圖／香奈兒提供
Absolu N°5戒指，以蠟像雕刻方式製作具份量感卻又輕盈的花瓣。圖／香奈兒提供
Absolu N°5戒指，以蠟像雕刻方式製作具份量感卻又輕盈的花瓣。圖／香奈兒提供
以拓帕石演繹香水汁液的抽象概念，Golden Burst項鍊運用本次全新的包邊鑲嵌技法，18K黃金及鉑金鑲嵌4.51克拉D-FL祖母綠形切割主鑽、鑽石及黃玉，1億0163萬3,000元。圖／香奈兒提供
以拓帕石演繹香水汁液的抽象概念，Golden Burst項鍊運用本次全新的包邊鑲嵌技法，18K黃金及鉑金鑲嵌4.51克拉D-FL祖母綠形切割主鑽、鑽石及黃玉，1億0163萬3,000元。圖／香奈兒提供
Golden Sillage胸針，18K白金及黃金鑲嵌3.19克拉D-VVS2方形切割鑽石、3.07克拉FVY-VS2梨形切割黃鑽、鑽石及黃鑽，2,725萬6,000元。圖／香奈兒提供
Golden Sillage胸針，18K白金及黃金鑲嵌3.19克拉D-VVS2方形切割鑽石、3.07克拉FVY-VS2梨形切割黃鑽、鑽石及黃鑽，2,725萬6,000元。圖／香奈兒提供
將5朵茉莉花蕾置於耳垂的不對稱耳掛，Grasse Jasmine不對稱耳環，18K白金及黃金鑲嵌1.52克拉E-IF圓形切割鑽石、1.51克拉E-VVS2梨形切割鑽石、鑽石，862萬3,000元。圖／香奈兒提供
將5朵茉莉花蕾置於耳垂的不對稱耳掛，Grasse Jasmine不對稱耳環，18K白金及黃金鑲嵌1.52克拉E-IF圓形切割鑽石、1.51克拉E-VVS2梨形切割鑽石、鑽石，862萬3,000元。圖／香奈兒提供
N°5 Sparkling Silhouette耳環與獨一無二戒指。耳環末端的花式切割鑽石營造出瓶子散落成碎片的效果。N°5 Sparkling Silhouette耳環，18K粉紅金及鉑金鑲嵌2顆總重約3.18克拉D-FL梨形切割主鑽、鑽石，1,385萬9,000元；N°5 Sparkling Silhouette戒指，18K粉紅金及鉑金鑲嵌5.08克拉D-FL方形切割主鑽、鑽石，3,387萬8,000元。圖／香奈兒提供
N°5 Sparkling Silhouette耳環與獨一無二戒指。耳環末端的花式切割鑽石營造出瓶子散落成碎片的效果。N°5 Sparkling Silhouette耳環，18K粉紅金及鉑金鑲嵌2顆總重約3.18克拉D-FL梨形切割主鑽、鑽石，1,385萬9,000元；N°5 Sparkling Silhouette戒指，18K粉紅金及鉑金鑲嵌5.08克拉D-FL方形切割主鑽、鑽石，3,387萬8,000元。圖／香奈兒提供
全系列單價最高的Eternal N°5項鍊，透過祖母綠形、圓形切割鑽石及珠寶結構上的呈現，展現方與圓的對比，共有5種不同的配戴方式，18K白金鑲嵌10.03克拉D-FL（Type IIa）祖母綠形切割鑽石、3.03克拉D-FL圓形切割鑽石、鑽石，1億8,478萬7,000元。圖／香奈兒提供
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具圖騰和幾何效果的Crystal Stopper系列靈感源自瓶蓋，18K白金鑲嵌重約1.02克拉E-VVS2圓形切割主鑽、鑽石、白水晶顆，289萬5,000元。圖／香奈兒提供
具圖騰和幾何效果的Crystal Stopper系列靈感源自瓶蓋，18K白金鑲嵌重約1.02克拉E-VVS2圓形切割主鑽、鑽石、白水晶顆，289萬5,000元。圖／香奈兒提供
May Rose胸針，18K粉紅金及白金鑲嵌1.52克拉D-IF圓形切割主鑽、鑽石及粉紅色剛玉，1,847萬9,000元。圖／香奈兒提供
May Rose胸針，18K粉紅金及白金鑲嵌1.52克拉D-IF圓形切割主鑽、鑽石及粉紅色剛玉，1,847萬9,000元。圖／香奈兒提供
N°5系列最卓越珍貴之作推55.55項鍊，中央鑲嵌一枚八角形切割DFL等級的55.55克拉鑽石，非賣品，將為品牌永久典藏。圖／香奈兒提供
N°5系列最卓越珍貴之作推55.55項鍊，中央鑲嵌一枚八角形切割DFL等級的55.55克拉鑽石，非賣品，將為品牌永久典藏。圖／香奈兒提供
立體的蝴蝶結Knotted N°5胸針，18K白金鑲嵌0.71克拉F-VVS1梨形切割主鑽、鑽石，215萬6,000元。圖／香奈兒提供
立體的蝴蝶結Knotted N°5胸針，18K白金鑲嵌0.71克拉F-VVS1梨形切割主鑽、鑽石，215萬6,000元。圖／香奈兒提供
呼應巴黎芳登廣場八角造型的N°5香水瓶蓋。圖／香奈兒提供
呼應巴黎芳登廣場八角造型的N°5香水瓶蓋。圖／香奈兒提供
Golden Burst戒指鑲嵌過程，約22.51克拉祖母綠形切割帝王托帕石象徵瓶蓋。877萬7,000元。圖／香奈兒提供
Golden Burst戒指鑲嵌過程，約22.51克拉祖母綠形切割帝王托帕石象徵瓶蓋。877萬7,000元。圖／香奈兒提供
將數字「5」隱藏於指托位置的Ribbon N°5戒指，為獨一無二之作，18K粉紅金鑲嵌5.05克拉枕形切割紅寶石、2.31克拉心形切割紅寶石、2.28克拉心形切割紅寶石、紅寶石，4,157萬7,000元。圖／香奈兒提供
將數字「5」隱藏於指托位置的Ribbon N°5戒指，為獨一無二之作，18K粉紅金鑲嵌5.05克拉枕形切割紅寶石、2.31克拉心形切割紅寶石、2.28克拉心形切割紅寶石、紅寶石，4,157萬7,000元。圖／香奈兒提供
Blushing Sillage耳環，18K粉紅金鑲嵌2顆總重約6.24克拉枕形切割尖晶石、鑽石、紅寶石、尖晶石、石榴石及黃色剛玉，970萬1,000元。圖／香奈兒提供
Blushing Sillage耳環，18K粉紅金鑲嵌2顆總重約6.24克拉枕形切割尖晶石、鑽石、紅寶石、尖晶石、石榴石及黃色剛玉，970萬1,000元。圖／香奈兒提供
1924年的CHANEL N°5香水香水瓶，由巴黎CHANEL文化資產部門典藏。圖／香奈兒提供
1924年的CHANEL N°5香水香水瓶，由巴黎CHANEL文化資產部門典藏。圖／香奈兒提供
採用刀鋒工藝「fil-couteau」使金屬幾乎消失、營造視覺輕盈感的N°5 Signature Bottle胸針，18K黃金及白金鑲嵌黃色剛玉及鑽石，231萬元。圖／香奈兒提供
採用刀鋒工藝「fil-couteau」使金屬幾乎消失、營造視覺輕盈感的N°5 Signature Bottle胸針，18K黃金及白金鑲嵌黃色剛玉及鑽石，231萬元。圖／香奈兒提供

珠寶 香奈兒 鑽石

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