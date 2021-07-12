金牛雙子巨蟹獅子快搶！希爾頓逸林酒店限量住一送一

過去曾推出「民國幾年生打幾折、最多可享65折」的「台北中山九昱希爾頓逸林酒店」，為了體恤在全國三級警戒下沒辦法好好過生日的民眾，這次再度發揮創意，即日起限時限量推出「星座壽星限定一加一」專案。凡金牛、雙子、巨蟹、獅子座四個星座的消費者，自即日起至8月22日期間，都有機會以專案優惠價入住，並獲得小蛋糕1塊。

希爾頓逸林酒店所推出的「星座壽星限定一加一」專案，限電話訂房使用，凡金牛、雙子、巨蟹、獅子座四個星座的消費者，只要事先訂房成功，都可以用專案價3999元，入住逸林客房（一大床、兩小床）；入住時可以選擇同日入住逸林客房2間，或者連續入住逸林客房2晚。該專案每人每日限訂1組，限週日到週四使用，每日限量5間。入住時將檢視入住人證件，生日需介於4月20日至8月22日之間方可使用，若資格不符，將以原價收費。

2018年底登台的台北中山九昱希爾頓逸林酒店，隸屬於希爾頓集團，也是希爾頓逸林（Double Tree）品牌首度登台之作。酒店地處林台北市林森商圈，採地上14層、地下4層設計，共提供4種不同房型，並規劃有La Salle森大廳酒吧、Alley 麗全日餐廳...等餐飲空間。