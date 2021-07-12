現省1322元！典華「烤鴨3吃999元」　只賣8小時

為了讓民眾在家防疫也能享受餐廳的儀式感，典華將於7月13日中午12:00起，推出「櫻桃烤鴨3吃999元」的快閃優惠，一次就能吃到片皮鴨、酸菜鴨肉湯等3種吃法，優惠價約為43折，限時只有8小時。

典華所推出的櫻桃烤鴨，過去未開放外帶，因此也成為現在的外帶人氣商品。櫻桃烤鴨選用成長75日大的櫻桃鴨為主角，結合南方烤鴨的醃製法、北方烤鴨的烤法與配料，透過南鴨北烤的方式，帶出鴨皮酥脆、焦糖色澤均勻的烤鴨；並透過3吃型態，一次可以品嚐到經典片皮鴨、蘿美生菜鴨鬆、酸菜鴨肉湯等3種料理。原價每套2,321元，7月13日中午12:00至20:00期間，限時優惠價999元。可於7月14日至7月16日期間，依照購買時段至大直典華或新莊典華外帶自取。

除了烤鴨三吃之外，典華也同步推出「多國料理，自由選配」的訂閱制組合餐，包括泰式、港式、西式、烤鴨、辦桌等5種料理，5菜1湯加上每日贈送的菜色，每套990元起。另外針對父親節，也有推出外帶專區優惠，西施稻草牛＋蒜蓉蒸龍蝦6份，原價2831元，優惠價1,888元；蒜蓉蒸龍蝦6份，原價1,313元，優惠價888元，另外烤鴨三吃則優惠1,888元。