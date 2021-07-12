快訊

桃園女子倒血泊亡 25歲丈夫坐一旁辯稱「幫她驅邪」

購買BNT疫苗幕後 黨政高層曝決策轉折點：對鴻海沒有卡進度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

現省1322元！典華「烤鴨3吃999元」　只賣8小時

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
典華櫻桃烤鴨3吃，原價2,321元，限時快閃價999元。圖／典華提供
典華櫻桃烤鴨3吃，原價2,321元，限時快閃價999元。圖／典華提供

為了讓民眾在家防疫也能享受餐廳的儀式感，典華將於7月13日中午12:00起，推出「櫻桃烤鴨3吃999元」的快閃優惠，一次就能吃到片皮鴨、酸菜鴨肉湯等3種吃法，優惠價約為43折，限時只有8小時。

典華所推出的櫻桃烤鴨，過去未開放外帶，因此也成為現在的外帶人氣商品。櫻桃烤鴨選用成長75日大的櫻桃鴨為主角，結合南方烤鴨的醃製法、北方烤鴨的烤法與配料，透過南鴨北烤的方式，帶出鴨皮酥脆、焦糖色澤均勻的烤鴨；並透過3吃型態，一次可以品嚐到經典片皮鴨、蘿美生菜鴨鬆、酸菜鴨肉湯等3種料理。原價每套2,321元，7月13日中午12:00至20:00期間，限時優惠價999元。可於7月14日至7月16日期間，依照購買時段至大直典華或新莊典華外帶自取。

除了烤鴨三吃之外，典華也同步推出「多國料理，自由選配」的訂閱制組合餐，包括泰式、港式、西式、烤鴨、辦桌等5種料理，5菜1湯加上每日贈送的菜色，每套990元起。另外針對父親節，也有推出外帶專區優惠，西施稻草牛＋蒜蓉蒸龍蝦6份，原價2831元，優惠價1,888元；蒜蓉蒸龍蝦6份，原價1,313元，優惠價888元，另外烤鴨三吃則優惠1,888元。

烤鴨 快閃

延伸閱讀

板橋烤鴨名店排到繞圈群聚 經發局：業者將改發號碼牌

他煮泡麵加「超豪華配料」 網眼睛全亮：明天抱兩箱回家

食譜／酸菜魚片 簡易版酸菜魚，在家也能輕易煮

王品20品牌「全部85折」！西堤、和牛涮、hot 7都適用

相關新聞

現省1322元！典華「烤鴨3吃999元」　只賣8小時

為了讓民眾在家防疫也能享受餐廳的儀式感，典華將於7月13日中午12:00起，推出「櫻桃烤鴨3吃999元」的快閃優惠，一次...

萊爾富「天天支付日」最高享20%回饋 週一大杯咖啡買1送1

即使微解封，萊爾富持續推廣「天天支付日」，自7月14日起至8月10日前，週一到週日至萊爾富消費，使用指定支付方式，即享獨...

極簡女王回來了！前CELINE設計師Phoebe將推個人品牌

今日時尚圈傳出重磅消息，前CELINE設計師Phoebe Philo宣布即將推出個人同名品牌，這對許多她的粉絲來說，絕對...

消暑必吃！全家「西瓜牛奶酷繽沙」強勢回歸 「MAMAK檔」聯名超開胃

防疫期間無法內用，想大啖餐廳級美食的時候，超商成為最佳神隊友。全家便利商店宣布自7月14日起與名店、名廚合作，推出多款異...

傳統村落現代詮釋 坐落鬱蔥樹群的精品飯店

全球精品飯店連鎖品牌凱悅酒店集團近日宣布充滿活力的安達仕品牌首度進入印尼市場。

環球Online改版新增三大功能 巨城App行動宅配功能上線

疫情讓消費型態產生劇變，也讓百貨加速線上線下串連的革新。環球購物中心「環球Online」線上購物首度改版，推出三大服務打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。