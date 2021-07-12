萊爾富「天天支付日」最高享20%回饋 週一大杯咖啡買1送1

即使微解封，萊爾富持續推廣「天天支付日」，自7月14日起至8月10日前，週一到週日至萊爾富消費，使用指定支付方式，即享獨家優惠，以最多樣化的行動支付方式，讓民眾享有更多選擇的支付優惠。

週一滙豐卡友日，到萊爾富刷滙豐卡單筆滿280元，即送中杯拿鐵兌換券乙張（限量300份）。週二聯邦卡友日，刷聯邦卡單筆滿300元，送指定樂天小熊餅兌換券乙張（限量3,000份）。週三中信卡友日，刷中信卡買Hi Café指定咖啡享同品項買1送1優惠。同時，週三也為HiPay日，萊爾富會員只要使用HiPay行動支付消費單筆每滿100元，就送1,000 Hi點，單筆可累贈。週五為富邦卡友日，到萊爾富刷富邦J卡或LuckyPay不限消費金額享10%銀行刷卡金；使用HiPay綁定富邦J卡，不限消費金額享20%回饋（15%刷卡金＋5% Hi點）。週六玉山卡友日，到萊爾富刷玉山卡單筆滿200元，送20元銀行刷卡金；使用HiPay綁定玉山卡，單筆消費滿200元享35元（20元刷卡金＋15元Hi點）。

還有天天悠遊卡日，到萊爾富持悠遊卡結帳，大冰/熱拿鐵第2杯5折。天天愛金卡日，到萊爾富持愛金卡結帳，單筆消費滿120元，即贈限量原萃玉露綠茶或波的多蚵仔煎口味洋芋片商品兌換券2擇1乙張（限量22,500份）。天天悠遊付日，到萊爾富使用悠遊付單筆消費滿100元，回饋8 %悠遊付儲值金，活動期間每戶最高可回饋350元。使用台灣Pay單筆消費滿100元，立折20元，於結帳時報萊爾富會員手機或出示會員條碼，再限量加贈2,000Hi點回饋。