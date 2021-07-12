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極簡女王回來了！前CELINE設計師Phoebe將推個人品牌

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
據Bof報導，在離開CELINE三年後，Phoebe Philo在LVMH集團的支援下確定會推出個人同名品牌。圖／摘自Bof
據Bof報導，在離開CELINE三年後，Phoebe Philo在LVMH集團的支援下確定會推出個人同名品牌。圖／摘自Bof

今日時尚圈傳出重磅消息，前CELINE設計師Phoebe Philo宣布即將推出個人同名品牌，這對許多她的粉絲來說，絕對是一個超級驚喜！

據Bof報導，在離開CELINE三年後，Phoebe Philo在LVMH集團的支援下確定會推出個人同名品牌，目前也已經在她的家鄉倫敦成立工作室，關於品牌近一步的消息與發展，預計會在2022一月再和大家透露。

關於這次的回歸，Phoebe Philo表示：「再次回到工作室進行創作我感覺興奮又充實。」對於將與老東家、CELINE所屬LVMH集團再度合作，她說：「多年來我與LVMH建立了具有建設性和創造性的合作關係，重新一起打理新項目對我們來說是一個很自然的過程，很高興能在他們的支持下展開這次冒險。」

其實當初Phoebe Philo與CELINE分道揚鑣後，她所培養出的一種信仰極簡風格的品牌信徒在這幾年也陸續有了許多別的選擇，而且這些選擇很多都是來自她曾共事的同事和弟子，像是Phoebe Philo在CELINE時期的成衣總監Daniel Lee執掌的Bottega Veneta、被視為繼承了Phoebe Philo衣鉢的Peter Do等等，其他風格相似的品牌還有像是美國雙胞胎女星的The Row，都在市場享有很好的反應。

不過Phoebe Philo的信徒力量還是很強大的，除了IG上有個叫Old Celine的帳戶讓大家可以隨時懷念Phoebe Philo的設計之外，在CELINE現在的熱賣包款中，由Phoebe Philo年代推出的幾個經典像是Classic Box bag依舊是人氣代表，並在二手市場也都保持很好的轉手價格。

現在極簡女王即將正式回到時尚舞台，或許以她的行事與設計風格來看我們不能說是「華麗回歸」，但絕對會帶來另一波轟轟烈烈的新流行。

前CELINE設計師Phoebe Philo宣布即將推出個人同名品牌，這對許多她的粉絲來說，絕對是一個超級驚喜！（法新社)
前CELINE設計師Phoebe Philo宣布即將推出個人同名品牌，這對許多她的粉絲來說，絕對是一個超級驚喜！（法新社)
在CELINE現在的熱賣包款中，由Phoebe Philo年代推出的幾個經典像是Classic Box bag依舊是人氣代表，並在二手市場也都保持很好的轉手價格。圖／摘自品牌官網
在CELINE現在的熱賣包款中，由Phoebe Philo年代推出的幾個經典像是Classic Box bag依舊是人氣代表，並在二手市場也都保持很好的轉手價格。圖／摘自品牌官網

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