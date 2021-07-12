消暑必吃！全家「西瓜牛奶酷繽沙」強勢回歸 「MAMAK檔」聯名超開胃

防疫期間無法內用，想大啖餐廳級美食的時候，超商成為最佳神隊友。全家便利商店宣布自7月14日起與名店、名廚合作，推出多款異國風味系列鮮食，讓民眾在家輕鬆品嚐還能體驗偽出國感受。本檔首推台北東區超夯排隊名店「MAMAK檔星馬料理」聯名鮮食，以道地東南亞特色醬料「沙嗲醬」、「南洋咖哩」入料，開發「大口沙嗲烤雞飯糰」、「咖哩鷹嘴豆泥雞肉握沙拉」、「南洋風味濃咖哩雞飯」等3款夏日開胃鮮食，經典南洋風味一吃上癮。

觀察民眾居家防疫生活其間，易保存、方便調理的冷凍熟食商品更熱銷，媽媽煮藝再度與廚佛Fred聯手開發，結合在地食材與道地口味，推出奶油與青醬2款義式燉飯，小份量杯裝份量剛好不膩口。搭配其他媽媽煮藝冷凍商品購買，還可享2件省5元、3件省10元優惠，7月14日至7月27日廚佛系列商品推出APP隨買跨店取優惠，義大利麵系列商品3件119元、美式卡真雞肉捲3件125元，買回家囤貨輕鬆同時滿足主餐、點心、宵夜各時段的需求。