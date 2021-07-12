環球Online改版新增三大功能 巨城App行動宅配功能上線

疫情讓消費型態產生劇變，也讓百貨加速線上線下串連的革新。環球購物中心「環球Online」線上購物首度改版，推出三大服務打造獨家「線上實境購物體驗」、「點數雙向通」串聯線上線下點數互累共享以及「LIVE直播購物互動」專區。新竹巨城購物中心App也持續優化，新增「行動宅配」功能，不受地域限制可享線上選購支付、線下宅配到府服務。

「環球Online」線上購物自2019年中上線，今年全面擴充商品，從即食冷凍料理、蔬菜箱、防疫商品，並百貨實體品牌擴展至線上，月業績成長近4倍。「環球Online」線上購物觀察，疫情升溫下呈現三大新消費現象：新會員擴增快速且年輕化、消費行為的改變及實體空間替代性，不同於過往百貨實體人潮帶動線上購物流量，近期新增的線上購物會員中，有近五成為非原實體百貨會員，同時年齡更年輕化，以31～40歲占比最高。

「環球Online」改版登場增加三大服務，包括實境體驗化IG化、虛實點數互通、影音互動化，環球購物中心各店粉絲團自去年起推出直播服務，單月播出達上百場，「環球Online」改版後，集結各店直播推出「LIVE直播購物互動」專區；並「點數雙向通」服務，會員點數可在實體百貨、線上購物及App共同累積、使用，今年也將陸續線上線下整合禮券及GMpay服務。「線上實境購物體驗」介面更趨年輕化，融入社群平台IG風格，將商品介紹美照化、標籤化。

慶祝全新改版登場，「環球Online」即日起至7月28日推出「每日爆品3折起」、「天天搶百元折價券」及「99元享免運」，同時首次加碼線上滿千送百回饋，使用Global Mall聯名卡單筆消費滿1,000元，可獲得100元折價券。

另外，新竹巨城App餐飲外送及外帶功能推出後，美食外送業績較3月疫情爆發前成長近6倍，美食外帶更創下平均每小時超過200張訂單

的紀錄。現在再新增「行動宅配」功能，讓消費者不受地域限制即可享線上選購支付、線下宅配到府服務。

因應疫情，巨城結合館內物流中心與品牌廠商推出「巨城行動宅配」，包含家庭客層所需的生鮮食品，3C配件類、居家生活類、親子娛樂類、清潔保養香氛類等商品，超過48個品牌、近700項商品，線上支付後就可方便送到家。巨城行動宅配上線，即日起至7月28日使用巨城App購買宅配商品，不限金額下單結帳完成即可參加抽獎，有機會抽中任天堂Nintendo Switch，單筆666元即可享免運費，活動期間單櫃單筆滿500元送HAPPY GO點數50點，滿3,000元再加送巨城電子購物抵用券300元。