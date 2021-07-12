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【7/12確診地圖】本土+23 疫情趨緩 陳時中：連三周Rt小於1

有酵維生素D3錠調節生理機能，居家防護提升保護力

文 / 利捷維 提供

居家防疫的日子，營養補給更要特別注意!!

因為長期待在室內，整個缺乏日曬，導致體內維生素D不足，覺得人都懶洋洋的。其實國人普遍都有攝取維生素D不足的問題，如今居家防疫，大家曬到太陽的機會更少了。維生素D不僅能增進鈣吸收，也有助於調整體質、維持健康、提升保護力，建議每天要補充高單位的維生素D，來增加身體的保護力，讓你在關鍵時刻，保護力也得罩得住。

利捷維的有酵維生素D3錠原料是使用瑞士大廠DSM非活性D3，能有效幫助產生保護力，同時加強鈣吸收、調節生理機能，保健食品不只是吃心安還希望要能有效被吸收，因此並添加美國專利AES發酵物，含有四種營養酵素能增強營養補給，同時提供鈣、鋅、鎂、錳四項活性礦物質，創造保護健康元素，還可保護成分不被胃酸破壞，就像幫D3包了一層防護罩，讓他順利通過然後營養完整釋放!!

圖／利捷維 提供
圖／利捷維 提供

推薦近期長期居家辦公的上班族以及年長者，想要調節生理機能 提升保護力的人可試試，家中備有一罐利捷維有酵維生素D3錠，一天一顆，快速補足原本缺乏的維生素D；如果家中有四歲以上的兒童推薦飲用利捷維複方有酵保護精華飲，添加乳酸風味，好喝吸收快，方便隨時補充維生素D3，輕鬆就能強化居家期間最需要的保護力。

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