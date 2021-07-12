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吃泡麵也能餐酒搭！ 牛肉麵與卡本內蘇維濃紅酒最速配

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
玉泉台灣之美紅葡萄酒，很適合搭配牛肉麵。圖／摘自吃喝玩樂在台酒臉書官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
玉泉台灣之美紅葡萄酒，很適合搭配牛肉麵。圖／摘自吃喝玩樂在台酒臉書官網。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一提到「餐酒搭」，許多人腦海裡首先浮現的刻板印象就是正襟危坐、眼前一堆葡萄酒杯，讓吃頓飯的壓力變得好大！其實葡萄酒是相當生活化的飲品，未必只有吃正餐才能搭；即便只是吃個泡麵，也可以享受餐酒搭的樂趣。

台灣酒研學院WSET認證講師謝宗興（Johnnie）表示，紅酒配牛排，是最經典的餐酒搭組合。「如果把牛排換成不辣的紅燒口味泡麵，一樣很搭！」

謝宗興說：「『蕃茄牛肉麵』是我們很熟悉的配方。用紅葡萄酒來搭牛肉麵，可以讓紅葡萄酒發揮類似『番茄』的效果。」在紅葡萄酒當中，卡本內．蘇維濃（Cabernet Sauvignon）果味足、單寧高，最能夠跟紅燒牛肉麵「強強輝映」。

「我們也不需要買太貴的葡萄酒，500元以下、在超市買得到的酒款，就很好喝了。」謝宗興指出：「好比這款來自美國的巨雞雷克斯卡本內蘇維濃紅酒，得過30次美國舊金山葡萄酒大賽金牌獎，在超市賣場、便利店只要369元就買得到，就很適合搭配泡麵。」

此外，台灣菸酒公司出品的玉泉台灣之美紅葡萄酒，以卡本內．蘇維濃、梅洛（Merlot）與本土葡萄混釀而成，散發出黑櫻桃、李子果香及些許橡木味，適度單寧平衡而優雅，醒酒後入口柔順，建議售價250元，也是一款適合大衆口味的紅葡萄酒。

台灣酒研學院WSET認證講師謝宗興（Johnnie）。記者沈昱嘉／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣酒研學院WSET認證講師謝宗興（Johnnie）。記者沈昱嘉／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即便只是吃個泡麵，也可以享受餐酒搭的樂趣。記者沈昱嘉／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
即便只是吃個泡麵，也可以享受餐酒搭的樂趣。記者沈昱嘉／攝影。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

葡萄酒 泡麵 紅酒

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