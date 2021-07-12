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好想去海邊玩！香奈兒COCO BEACH系列新品上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
香奈兒經典元素也是本系列的裝飾重點，像是山茶花圖騰與品牌雙C LOGO交錯而成的圖紋。圖／香奈兒提供
香奈兒經典元素也是本系列的裝飾重點，像是山茶花圖騰與品牌雙C LOGO交錯而成的圖紋。圖／香奈兒提供

每當到了夏天，就會忍不住想去海邊享受日光浴、泡泡沁涼的海水消暑，跟三五好友來一場沙灘排球，好不愜意。專為海邊休閒而打造的香奈兒COCO BEACH系列，今年全新設計正式上市，特別邀請品牌大使暨歌手安琪兒（Angèle）主演形象廣告，完美展現本系列慵懶、隨性中又不失活力的時尚感。

既然是專門為海灘休閒活動打造，在設計上當然充滿方便活動、穿脫快速又具備舒適、清爽等幾大特點。全系列服裝推出了短褲、襯衫、泳裝和時髦的單車褲、毛巾布外袍等，配件方面有漁夫帽、海灘巾，還有wakesurf快艇衝浪板，注入運動氣息。而品牌的經典元素也是本系列的裝飾重點，像是山茶花圖騰與品牌雙C LOGO交錯而成的圖紋，以及優雅甜美的蝴蝶結元素等。用色方面以黑、白和海軍藍為主。

在攝影師Oliver Hadlee Pearch鏡頭下， 形象廣告中的安琪兒在沙灘上自然舞動身體，詮釋COCO BEACH系列各種單品的魅力。輕盈的背心隨風飄揚、在腰間打了一個結的印花襯衫率性有型，展現年輕、活力、愉悅的姿態。「此服裝系列的印花讓我想起夏威夷。漁夫帽、夏日襯衫與百慕達短褲，是我非常喜愛的剪裁，全都是夏日的必備單品！」她說。而自認重視舒適感的她，也大讚香奈兒的設計總能兼顧舒適與好看兩種特質，並表達對香奈兒藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）的欣賞，「她關注這個世界、這個年代、世界的演進，也聆聽女性的聲音，理解她們想要說的，再將這些付諸於創作的核心。」

香奈兒COCO BEACH系列於七月十三日起在新光三越台北信義新天地A4香奈兒精品店獨家登場。

設計中也能看見優雅甜美的蝴蝶結元素。圖／香奈兒提供
設計中也能看見優雅甜美的蝴蝶結元素。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨歌手安琪兒主演2021年COCO BEACH系列形象廣告，完美展現本系列慵懶、隨性中又不失活力的時尚感。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨歌手安琪兒主演2021年COCO BEACH系列形象廣告，完美展現本系列慵懶、隨性中又不失活力的時尚感。圖／香奈兒提供
用色方面以黑、白和海軍藍為主。圖／香奈兒提供
用色方面以黑、白和海軍藍為主。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨歌手安琪兒主演2021年COCO BEACH系列形象廣告，完美展現本系列慵懶、隨性中又不失活力的時尚感。圖／香奈兒提供
香奈兒品牌大使暨歌手安琪兒主演2021年COCO BEACH系列形象廣告，完美展現本系列慵懶、隨性中又不失活力的時尚感。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2021年COCO BEACH系列。圖／香奈兒提供
香奈兒推出2021年COCO BEACH系列。圖／香奈兒提供

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