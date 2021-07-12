北美館塩田展魅力驚人 預約制啟動兩小時掃光三天門票

三級警戒明天微解封，博物館、美術館可開館，但必須分場分流，每一場次限定百人以下。故宮、北美館都在今天上午啟動預約制度。北美館人氣大展「塩田千春：顫動的靈魂」魅力驚人，上午10時預約制啟動一小時後，本周六(17日)8場次全滿；至今天中午前，明天 (13日)、周六(17日)與周日(18日)的場次全告額滿。北美館表示，民眾參觀全面採取網路預約制，不開放候補與現場報名。

「塩田千春：顫動的靈魂」兩年前在東京森美術館展出時，打破該館創立以來觀展人數紀錄(66萬)，5月初移展北美館亦是大受歡迎，許多觀眾看完都表示還要二刷、三刷。沒想到該展開幕才兩周便碰上台灣三級警戒、北美館從5月15日起停止對外開放，許多藝術迷擔心就此錯這場「一生必看一次」的展覽。

所幸，北美館日前宣布，「塩田千春：顫動的靈魂」將延展至10月17日，指揮中心緊接著宣布微解封，博物館可開館但須限制人流、建議採預約制。

「塩田千春：顫動的靈魂」微解封後，北美館不僅為此展設置獨立預約，並量身訂造「周六夜場」，讓觀眾可在周末夜欣賞「顫動的靈魂」。「塩田千春：顫動的靈魂」每場參觀時間僅為1小時。平常日6場次，周末增夜場達8場次。今天上午預約系統啟動時，北美館網站幾度壅塞無法進入，一小時後本周六800人的預約額度即告額滿。