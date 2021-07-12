Mister Donut買4送2！3款「咖波甜甜圈」 萌週邊必收

今夏Mister Donut與擁有百萬粉絲的人氣插畫IP「貓貓蟲咖波」攜手，聯名推出3款造型甜甜圈，一次還原咖波、奶泡貓、小雞等經典角色，同時並有4款週邊同步登場，甜甜圈紙盒與提袋也都換上貓貓蟲咖波包裝，自7月13日起開賣。為慶祝新品上市，還有買4送2、買飲品送咖波資料夾等不同優惠，讓粉絲們一起來收藏。

被粉絲們稱為「教主」的「貓貓蟲咖波」，喜歡吃肉、討厭吃菜，是個像貓又像蟲的小萌物，可愛的模樣也吸引了百萬粉絲追蹤。此次聯名推出的甜甜圈款式中，「咖波甜甜圈」有著咖波的萌萌大臉，搭配彈珠汽水巧克力沾醬，內餡為鮮奶油，每個75元。「奶泡貓甜甜圈」外層為白巧克力與焦糖搭配，內餡是卡士達鮮奶油，擁有焦糖牛奶般的風味，每個75元。「小雞波堤」則為充滿嚼勁的口感、酸甜的百香果風味，每個55元。

針對此次聯名，甜甜圈紙盒、提袋、冰飲杯都以聯名包裝現身，「歡樂派對」也換上限定包裝，採雙面設計的咖波大臉，讓咖波與粉絲們相伴；同時也有「咖波小提袋」、「咖波冰霸杯」、「咖波玻璃吸管組」、「咖波甜甜圈靠枕」等4款週邊商品陸續分批登場，消費滿100元即可加價，每款加購價199～399元。

除此之外，Mister Donut 也以在地水果為靈感，以埔里百香果為元素，推出百香波堤、百香歐菲香，帶來清爽的酸甜滋味；同時也有檸檬百香波堤、檸檬百香法蘭奇等新品亮相，每顆42～45元。另外也有愛文芒果冰沙、愛文芒果可爾必思、荔枝QQ可爾必思、熱帶果果青茶、草莓檸檬果果青茶等冰飲上市，每杯55～99元。