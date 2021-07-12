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Mister Donut買4送2！3款「咖波甜甜圈」 萌週邊必收

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
「小雞波堤」充滿嚼勁、並有酸甜的百香果風味，每個55元。圖／Mister Donut 提供
「小雞波堤」充滿嚼勁、並有酸甜的百香果風味，每個55元。圖／Mister Donut 提供

今夏Mister Donut與擁有百萬粉絲的人氣插畫IP「貓貓蟲咖波」攜手，聯名推出3款造型甜甜圈，一次還原咖波、奶泡貓、小雞等經典角色，同時並有4款週邊同步登場，甜甜圈紙盒與提袋也都換上貓貓蟲咖波包裝，自7月13日起開賣。為慶祝新品上市，還有買4送2、買飲品送咖波資料夾等不同優惠，讓粉絲們一起來收藏。

被粉絲們稱為「教主」的「貓貓蟲咖波」，喜歡吃肉、討厭吃菜，是個像貓又像蟲的小萌物，可愛的模樣也吸引了百萬粉絲追蹤。此次聯名推出的甜甜圈款式中，「咖波甜甜圈」有著咖波的萌萌大臉，搭配彈珠汽水巧克力沾醬，內餡為鮮奶油，每個75元。「奶泡貓甜甜圈」外層為白巧克力與焦糖搭配，內餡是卡士達鮮奶油，擁有焦糖牛奶般的風味，每個75元。「小雞波堤」則為充滿嚼勁的口感、酸甜的百香果風味，每個55元。

針對此次聯名，甜甜圈紙盒、提袋、冰飲杯都以聯名包裝現身，「歡樂派對」也換上限定包裝，採雙面設計的咖波大臉，讓咖波與粉絲們相伴；同時也有「咖波小提袋」、「咖波冰霸杯」、「咖波玻璃吸管組」、「咖波甜甜圈靠枕」等4款週邊商品陸續分批登場，消費滿100元即可加價，每款加購價199～399元。

除此之外，Mister Donut 也以在地水果為靈感，以埔里百香果為元素，推出百香波堤、百香歐菲香，帶來清爽的酸甜滋味；同時也有檸檬百香波堤、檸檬百香法蘭奇等新品亮相，每顆42～45元。另外也有愛文芒果冰沙、愛文芒果可爾必思、荔枝QQ可爾必思、熱帶果果青茶、草莓檸檬果果青茶等冰飲上市，每杯55～99元。

為慶祝新品上市，7月13日至7月18日期間，任購買6個甜甜圈、點心或飲品，且其中含2款指定產品，即可享2款免費；活動期間購買2杯原價飲品，再贈送「咖波A4資料夾」1個。

Mister Donut推出百香波堤、百香歐菲香、檸檬百香波堤等季節甜點。圖／Mister Donut 提供
Mister Donut推出百香波堤、百香歐菲香、檸檬百香波堤等季節甜點。圖／Mister Donut 提供
「奶泡貓甜甜圈」外層為白巧克力與焦糖搭配，內餡是卡士達鮮奶油，每個75元。圖／Mister Donut 提供
「奶泡貓甜甜圈」外層為白巧克力與焦糖搭配，內餡是卡士達鮮奶油，每個75元。圖／Mister Donut 提供
「歡樂派對」也換上限定包裝，讓咖波與粉絲們相伴。圖／Mister Donut 提供
「歡樂派對」也換上限定包裝，讓咖波與粉絲們相伴。圖／Mister Donut 提供
「咖波甜甜圈」有著咖波的萌萌大臉，搭配彈珠汽水巧克力沾醬，內餡為鮮奶油，每個75元。圖／Mister Donut 提供
「咖波甜甜圈」有著咖波的萌萌大臉，搭配彈珠汽水巧克力沾醬，內餡為鮮奶油，每個75元。圖／Mister Donut 提供
此次共有「咖波小提袋、咖波冰霸杯、咖波玻璃吸管組、咖波甜甜圈靠枕等4款週邊商品登場。圖／Mister Donut 提供
此次共有「咖波小提袋、咖波冰霸杯、咖波玻璃吸管組、咖波甜甜圈靠枕等4款週邊商品登場。圖／Mister Donut 提供

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