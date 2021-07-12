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7-ELEVEN「鰻魚季」力挺在地鰻魚 免飛日本享道地美味

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN即日起展開「鰻魚季」主題，推出4款具有祈福、成功意涵的鰻魚系列鮮食。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起展開「鰻魚季」主題，推出4款具有祈福、成功意涵的鰻魚系列鮮食。圖／7-ELEVEN提供

三級警戒延長，持續防疫也別忘了來點美食讓心情放鬆一下。7-ELEVEN即日起展開「鰻魚季」主題，推出4款具有祈福、成功意涵的鰻魚系列鮮食，盼能帶來好兆頭，以營養美味的鰻魚提振夏日元氣。主打嚴選在地米及本地養殖鰻魚製作的蒲燒鰻御膳、御選蒲燒鰻飯糰，並同步販售方便居家烹調的冷藏調理菜和冷凍鰻魚，價格在49元至299元間，新品上市搭配OPEN POINT兌換活動，可以點數免費兌換，或0點加價購，讓OPEN POINT會員超值購入，讓民眾免飛日本，就近即可用親民價格享受道地日式風味料理。

7-ELEVEN觀察近期鰻魚盛產，肉質肥美鮮嫩，正是享用的最佳時節，價格也相對往常平實，但卻因疫情影響外銷、餐廳採買，7-ELEVEN為響應農委會鼓勵業者增加「內銷」，並呼應聯合國永續發展目標SDG 12責任消費及生產，選擇在地、當季及對於環境友善的食材，因此推出4款全新鰻魚料理，使用在地養殖輸日高等級鰻魚，力挺在地漁民。並遵從日本關東地區的傳統烹調技術，先白燒炙烤至表面略呈金黃色、將油脂逼出後再蒸，再刷上道地日本蒲燒醬燒烤，過程共反覆四道炙燒工序，使得鰻魚口感柔嫩清爽，

新推出的蒲燒鰻御膳鋪滿份量十足的鰻魚，搭配滑順綿密的歐姆蛋及和風蘿蔔乾，充滿日式洋食風味，另一款御選蒲燒鰻飯糰加入OPEN!開心餐活動，可搭配飲料享65元優惠，清爽拌飯適合早餐、午茶享用，商品採用米粒飽滿的台南11號稻米及台梗9號米，口感Q甜。此外，疫情帶動居家自煮風氣，7-ELEVEN也於近6,200間門市推出微波即食的冷藏調理菜蒲燒鰻，並且在近300間設有「嚴選素材鮮物」門市販售整尾冷凍規格的日式蒲燒鰻魚，方便小家庭、單身小資族就近加菜。

新推出的蒲燒鰻御膳鋪滿份量十足的鰻魚，搭配滑順綿密的歐姆蛋及和風蘿蔔乾，充滿日式洋食風味，另一款御選蒲燒鰻飯糰清爽拌飯適合早餐、午茶享用。圖／7-ELEVEN提供
新推出的蒲燒鰻御膳鋪滿份量十足的鰻魚，搭配滑順綿密的歐姆蛋及和風蘿蔔乾，充滿日式洋食風味，另一款御選蒲燒鰻飯糰清爽拌飯適合早餐、午茶享用。圖／7-ELEVEN提供
呼應聯合國永續發展目標SDG 12 責任消費及生產，選擇在地、當季及對於環境友善的食材，因此推出4款全新鰻魚料理，力挺在地漁民。圖／7-ELEVEN提供
呼應聯合國永續發展目標SDG 12 責任消費及生產，選擇在地、當季及對於環境友善的食材，因此推出4款全新鰻魚料理，力挺在地漁民。圖／7-ELEVEN提供

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